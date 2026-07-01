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Opinion: श्रीराम मंदिर का दान: श्रद्धा, मर्यादा की कसौटी पर

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अनेक समर्पित भक्त स्वयं सेवक वर्षों से इस पावन स्थल पर सेवाकार्य में दायित्व निभा रहे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:14 PM IST
Opinion: श्रीराम मंदिर का दान: श्रद्धा, मर्यादा की कसौटी पर
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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