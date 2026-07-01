Opinion: श्रीराम मंदिर का दान: श्रद्धा, मर्यादा की कसौटी पर

यह विदित है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी धर्म कार्ययुक्त ऐसे संगठन में स्थान पा लेते हैं जो चरित्र, योग्यता या प्रतिबद्धता में अपेक्षित स्तर पर खरे नहीं उतरते. यह किसी संगठन की विफलता नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव और विशाल संगठनात्मक संरचना की एक नैसर्गिक सीमा है. महत्त्वपूर्ण यह है कि संगठन इसे पहचाने और सुधार की दिशा में सक्रिय व त्वरित कदम उठाए। एक और विचारणीय पक्ष है कि किसी भी बड़े संगठन में श्रेष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता प्रायः मौन साधना में लीन रहते हैं. वे प्रचार और प्रशंसा से दूर रहकर कार्य करते हैं. दूसरी ओर, कुछ व्यक्ति चाटुकारिता और दिखावे के बल पर नेतृत्व के निकट पहुँच जाते हैं. यह प्रवृत्ति किसी भी संस्था-संगठन के लिए हानिकारक होती है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में जो हुआ, उसके मूल में कहीं न कहीं यही कमज़ोरी परलक्षित हो रही है.