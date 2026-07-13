/राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 20 जुलाई को अगली सुनवाई

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भव्य श्रीराम मंदिर इस समय एक गंभीर विवाद के केंद्र में है. मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है.
क्या है पूरा मामला?
श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे, दान-पात्रों की राशि और कीमती वस्तुओं में हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं. इन आरोपों के बाद मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे. इस कथित चोरी की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं.
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है. ये याचिकाएं राजद सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और वकील अजय कुमार राय व दिनेश कुमार यादव और हिन्दू धर्म परिषद ने दायर की हैं. इस तरह चढ़ावा चोरी को लेकर कुल 4 याचिकाएं दायर हैं. अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. वहीं बताया जा रहा है कि SIT अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी.
याचिकाकर्ता और मांग
इन याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके.
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और SIT की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) से भी रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसे SIT की जांच की अब तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा चाहिए. कोर्ट यह जानना चाहता है कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है और अब तक क्या ठोस साक्ष्य जुटाए गए हैं.
मामले की अगली कड़ी
इस मामले पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की है. उस दिन यह स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रस्ट ने अपना पक्ष कैसे रखा है और SIT की रिपोर्ट में किन तथ्यों का खुलासा हुआ है.