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राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 20 जुलाई को अगली सुनवाई

Ayodhya News : अयोध्या के श्रीराम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से गठित SIT की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 13, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:48 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 20 जुलाई को अगली सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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