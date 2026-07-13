/राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 20 जुलाई को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और SIT की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) से भी रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसे SIT की जांच की अब तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा चाहिए. कोर्ट यह जानना चाहता है कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है और अब तक क्या ठोस साक्ष्य जुटाए गए हैं.