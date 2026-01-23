रामलला के दर्शन करने पहुंचे युवक के पास मिला चाकू, पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ

अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर परिसर में चाकू के साथ एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. मामला थाना रामजन्म भूमि के राम मंदिर परिसर का है. राम मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र पर सामान जमा करने के दौरान संदिग्ध पकड़ा गया. स्कैनिंग के दौरान युवक के बैग से चाकू बरामद किया गया. युवक रामलला के दर्शन करने पहुंचा था. जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक अयोध्या जिले के रौनाही का रहने वाला है. फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

योग गुरु बाबा रामदेव पहुँचे अयोध्या

योग गुरु बाबा रामदेव आज अयोध्या पहुंचे. अयोध्या में एक आश्रम में आयोजित योग शिविर में उन्होंने भाग लिया और इस दौरान राम जन्मभूमि सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी. अयोध्या आगमन पर बाबा रामदेव ने कहा कि अयोध्या हमारा पवित्र तीर्थ है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने अपने अत्याचारों से बहुत नुकसान पहुंचाया. उन्होंने बताया कि प्रयागराज में स्नान करने और वेदांती जी के जन्मदिवस पर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वे अयोध्या आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रामलला के करेंगे दर्शन

बाबा रामदेव ने कहा कि वे राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन करेंगे. बाबा रामदेव ने कहा कि रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व और शिवत्व की प्रतिष्ठा जब जन-जन में होगी, तभी सनातन का गौरव समाज और जीवन में स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि सनातन हमारे आचरण में उतरे, राम और राम की मर्यादाएं हमारे जीवन का हिस्सा बनें, इसी संकल्प के साथ वे अयोध्या आए हैं.इस दौरान बाबा रामदेव ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर किसी भी शंकराचार्य या साधु को विवाद नहीं करना चाहिए. आपसी विवाद से सनातन को अपयश होता है. हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!