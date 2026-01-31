यूपी के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश! जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम

Ayodhya Weather: अयोध्या जिले में लगातार बदल रहे मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है. कभी ठंड, तो कभी हल्की गर्मी और नमी भरी हवा ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इसका नतीजा यह है कि सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं सर्वाइकल, सायटिका, गठिया और कमर दर्द से पीड़ित लोग भी बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं. सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है.

ठंड और नमी से बढ़ा हड्डी-नसों का दर्द

मौसम में ठंडक और नमी बढ़ने से सायटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द और जोड़ दर्द के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. अस्पतालों में आने वाले करीब 30 प्रतिशत मरीज हड्डी और नसों से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं. खास बात यह है कि अब बुजुर्गों के साथ-साथ युवा वर्ग भी इन दर्दों से परेशान नजर आ रहा है.

बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर

डॉक्टरों के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. बच्चों में सर्दी-जुकाम, बुखार के साथ पेट दर्द की शिकायतें बढ़ी हैं. वहीं बुजुर्गों में गठिया, सर्वाइकल, सांस की समस्या और जोड़ों के दर्द के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, जिससे उन्हें नियमित इलाज कराना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

30 जनवरी को कैसा रहा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी को अयोध्या में सुबह तड़के कोहरा और धुंध छाई रही. दिन के समय मौसम सामान्य बना रहा. अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच रही, हालांकि पूरे दिन बारिश नहीं हुई.

31 जनवरी का मौसम रहा सामान्य

31 जनवरी, शनिवार को भी अयोध्या में सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना रही. दिन में मौसम साफ रहा और हल्की हवा चलती रही, जिससे ठंडक बनी रही. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच रही, बारिश नहीं हुई.

1 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान

1 फरवरी को अयोध्या में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है. तापमान अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता करीब 81 प्रतिशत रहने की संभावना है. रामनगरी में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश के अनुमान से ठंड बढ़ने के आसार बने हुए हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!