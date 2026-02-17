Advertisement
Ayodhya

अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों में बरसेंगे बादल, क्या अयोध्या की तपती धरती को मिलेगी सुकून भरी राहत?

Ayodhya Weather Today:  अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. तेज धूप और साफ आसमान के कारण दोपहर के समय अच्छी-खासी गर्माहट महसूस हो रही है. फरवरी का मध्य होते हुए भी मौसम मार्च जैसा लगने लगा है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:08 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ayodhya Weather: रामगरी में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. तेज धूप के कारण दोपहर के समय अब फरवरी नहीं, बल्कि मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है. वहीं रात में हल्की ठंडक तो है, लेकिन बादलों की आवाजाही के चलते न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालात ऐसे हैं कि रात में अब पंखा चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है.

17 फरवरी का मौसम हाल
17 फरवरी को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर लगभग 60 से 80 प्रतिशत के बीच रहा. पूरे दिन मुख्यतः आसमान साफ रहा, जिससे धूप तेज रही. दोपहर में मौसम ऐसा महसूस हुआ मानो गर्मी की शुरुआत हो चुकी हो. शाम ढलने के बाद हल्की ठंडक जरूर महसूस हुई.

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और बादलों की आवाजाही के कारण रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी देखी गई है. पहले जहां रात में अच्छी ठंड पड़ती थी, वहीं अब तापमान अपेक्षाकृत नरम बना हुआ है. कई इलाकों में रात के समय पंखा चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है, जो फरवरी के मौसम के लिहाज से सामान्य से अलग स्थिति है.

18 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान
वहीं अयोध्या में 18 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर 60 से 80 प्रतिशत के बीच रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही भी संभव है. दिन में धूप तेज रहेगी, जिससे तापमान में और हल्की बढ़ोतरी महसूस की जा सकती है.

पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार
पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 फरवरी को अलीगढ़ सहित कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है, लेकिन बादलों की आवाजाही से तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

तेज हवाएं और सतर्कता की सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में किसानों और आम लोगों को फसलों, खुले सामान और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Ayodhya Weather

