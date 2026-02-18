Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

19 फरवरी को यूपी के कई जिलों में बरसेंगे बादल, जानिए रामनगरी का हाल

Ayodhya weather: उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम ने अलग–अलग रंग दिखाए. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश से ठंडक बढ़ी, तो वहीं रामनगरी अयोध्या में तेज धूप और साफ आसमान ने फरवरी में ही मार्च जैसी गर्माहट का अहसास करा दिया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:14 PM IST
Ayodhya weather: बुधवार को उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट ली. नोएडा, गाजियाबाद सहित पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही देखने को मिली. सुबह से चल रही ठंडी हवाओं ने तापमान में हल्की गिरावट दर्ज कराई, जिससे लोगों को फिर से हल्की ठंड का एहसास हुआ. हालांकि यह बदलाव अस्थायी रहा, लेकिन मौसम ने फरवरी के आखिरी चरण में सर्दी की वापसी का संकेत जरूर दिया.

अयोध्या में जारी गर्माहट का दौर
वहीं अयोध्या में मौसम लगभग स्थिर बना रहा. यहां पिछले कई दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. तेज धूप और साफ आसमान के कारण दोपहर के समय अच्छी-खासी गर्माहट महसूस हो रही है. फरवरी का मध्य होते हुए भी माहौल मार्च जैसा लगने लगा है. स्थानीय लोग दोपहर में गर्मी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं.

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी
अयोध्या में केवल दिन ही नहीं, बल्कि रात के तापमान में भी इजाफा दर्ज किया गया है. बादलों की हल्की आवाजाही के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. पहले जहां रात में कड़ाके की ठंड महसूस होती थी, अब हल्की ठंडक के बीच पंखा चलाने की जरूरत तक महसूस होने लगी है. मौसम का यह बदला स्वरूप लोगों को हैरान कर रहा है.

18 फरवरी का मौसम हाल

अयोध्या में  18 फरवरी को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 80 और 60 प्रतिशत के आसपास रही. पूरे दिन मुख्यतः साफ आसमान बना रहा, जिससे धूप तेज रही और दिन में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक जरूर महसूस हुई, लेकिन दिन में सर्दी का प्रभाव लगभग खत्म हो गया.

19 फरवरी का पूर्वानुमान

 वहीं अयोध्या में  19 फरवरी को तापमान 27 डिग्री अधिकतम और 11 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर भी लगभग 80 और 60 प्रतिशत रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. ऐसे में दिन में गर्माहट और बढ़ सकती है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी. मौसम का रुख धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है.

गुरुवार को यूपी के अलग-अलग हिस्सों का हाल
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी या मेघ गर्जन की संभावना है. वहीं लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं. दिन में ठंड का असर लगभग समाप्त हो चुका है, जबकि सुबह-शाम हल्की सर्दी बरकरार है.

Ayodhya Weather

