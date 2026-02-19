Advertisement
मेघों की आहट से ठिठका यूपी, आगरा में बरसात की तैयारी… रामनगरी में क्या होगा हाल?

Ayodhya weather:  यूपी  में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. जहां एक ओर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं, वहीं अयोध्या में मौसम अब भी गर्म बना हुआ है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:08 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya weather:  उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं. खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है. लेकिन धार्मिक नगरी अयोध्या में तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है. 

बता दें कि रामनगरी में इन दिनों मौसम लगभग स्थिर है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. तेज धूप और साफ आसमान के कारण दोपहर में अच्छी-खासी गर्माहट महसूस हो रही है. फरवरी का मध्य होने के बावजूद माहौल मार्च जैसी तपिश का एहसास करा रहा है. लोग दोपहर के समय धूप से बचने के उपाय करते दिख रहे हैं.

दिन के साथ रात भी हुई गर्म
अयोध्या में सिर्फ दिन ही नहीं, रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है. हल्के बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान बढ़ा है. पहले जहां रात में कड़ाके की ठंड महसूस होती थी, अब हल्की ठंडक के बीच पंखा चलाने की जरूरत तक महसूस होने लगी है. मौसम का यह बदला स्वरूप लोगों को हैरान कर रहा है.

18 फरवरी का हाल
18 फरवरी को अधिकतम तापमान 26°C और न्यूनतम 10°C दर्ज किया गया. आर्द्रता 80% और 60% के आसपास रही. दिनभर आसमान साफ रहा, जिससे धूप तेज रही और सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया. सुबह-शाम हल्की ठंडक जरूर रही.
 
19 फरवरी का हाल
19 फरवरी को अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 11°C दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर लगभग 80% और 60% के बीच रहा. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहा, जिससे दिन में गर्माहट और बढ़ गई. सुबह-शाम हल्की ठंडक का एहसास बना रहा.

20 फरवरी का पूर्वानुमान
20 फरवरी को तापमान और बढ़ने की संभावना है. अधिकतम 30°C और न्यूनतम 16°C तक पहुंच सकता है. आर्द्रता 63% और 37% के आसपास रहने का अनुमान है. दोपहर में तेज धूप रहेगी, इसलिए घर से निकलने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

कल कैसा रहेगा यूपी का मौसम?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों का डेरा है. मौसम विभाग के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और बरेली समेत कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं. कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी भी मौसम को प्रभावित कर सकती है.  

वहीं राजधानी लखनऊ और कानपुर सहित पूर्वांचल के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. फिलहाल सुबह और शाम को छोड़ दें तो दिन में सर्दी लगभग विदा ले चुकी है. मौसम का रुख अब धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है.

Ayodhya Weather

