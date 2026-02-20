Advertisement
यूपी में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिम में बादल, अयोध्या में मार्च जैसी तपिश

Ayodhya Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं. खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है. हालांकि धार्मिक नगरी अयोध्या में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:04 PM IST
Ayodhya Weather:  उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं. खासतौर पर पश्चिमी जिलों में काले बादलों ने डेरा डाला, जिससे सुबह-शाम की फिज़ा सुहानी हो गई. ठंडी हवा के झोंकों ने लोगों को राहत दी है और मौसम में हल्की नमी का एहसास भी बना हुआ है.

अयोध्या में बढ़ी गर्माहट, फरवरी में मार्च जैसा एहसास
रामनगरी अयोध्या में इन दिनों मौसम लगभग स्थिर बना हुआ है. दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. तेज धूप और साफ आसमान के कारण दोपहर में अच्छी-खासी गर्माहट महसूस हो रही है. फरवरी का मध्य होने के बावजूद माहौल मार्च जैसी तपिश का एहसास करा रहा है. लोग दोपहर के समय धूप से बचने के उपाय करते दिखाई दे रहे हैं.

सिर्फ दिन ही नहीं, रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है. हल्के बादलों की आवाजाही के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ा है. पहले जहां रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वहीं अब हल्की ठंडक के बीच पंखा चलाने की जरूरत तक महसूस होने लगी है. मौसम का यह बदला स्वरूप लोगों को हैरान कर रहा है.

19 फरवरी का हाल
19 फरवरी को अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 11°C दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर लगभग 80% से 60% के बीच रहा. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहा, जिससे दिन में गर्माहट बढ़ी, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी रही.

20 फरवरी: तापमान में और उछाल
20 फरवरी को अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम 16°C तक पहुंच गया. आर्द्रता 63% से 37% के बीच रही. दोपहर में तेज धूप ने गर्मी का एहसास और बढ़ा दिया.

21 फरवरी का पूर्वानुमान
21 फरवरी को तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है. अधिकतम 27°C और न्यूनतम 13°C रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80% से 50% के बीच रह सकती है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम?
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक 21 फरवरी को प्रदेश में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है. जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, कानपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और भदोही शामिल हैं.

कोहरे के कारण सुबह यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम 15°C रहने का अनुमान है. प्रदेश में जहां एक ओर पश्चिमी जिलों में बादलों की आवाजाही से राहत का माहौल है, वहीं अयोध्या में बढ़ती गर्मी लोगों को समय से पहले ही गर्मी के तेवर दिखाने लगी है.

