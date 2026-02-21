यूपी में बदला मिजाज, कहीं छाए बादल, तो अयोध्या में फरवरी में ही मार्च जैसी तपिश का एहसास

Ayodhya Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं. खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है. हालांकि धार्मिक नगरी अयोध्या में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है, जहां दिन-ब-दिन गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है.

अयोध्या में बढ़ी गर्माहट, फरवरी में मार्च जैसा एहसास

रामनगरी अयोध्या में मौसम इन दिनों लगभग स्थिर है, लेकिन तापमान लगातार चढ़ रहा है. दोपहर में तेज धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है. लोग छांव की तलाश में इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे हैं. फरवरी का मध्य होने के बावजूद हालात ऐसे हैं मानो मार्च की शुरुआत हो चुकी हो.

सिर्फ दिन ही नहीं, रातों में भी ठंड का असर कम हो गया है. हल्के बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. जहां कुछ दिन पहले तक ठिठुरन थी, वहीं अब हल्की गर्माहट और उमस महसूस होने लगी है. कई घरों में पंखे तक चलने लगे हैं. मौसम का यह बदला मिजाज लोगों को हैरान और परेशान कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 फरवरी: तापमान ने छुआ 30°C

20 फरवरी को अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम 16°C दर्ज किया गया. आर्द्रता 63% से घटकर 37% तक रही. दोपहर की चुभती धूप ने हालात और भी असहज कर दिए.

21 फरवरी: हल्की राहत, पर गर्मी बरकरार

21 फरवरी को अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 13°C रहा. आर्द्रता 80% से 50% के बीच रही. आसमान साफ रहा, जिससे धूप की तपिश बनी रही.

22 फरवरी: बदलाव की उम्मीद नहीं

22 फरवरी को भी अधिकतम 27°C और न्यूनतम 13°C रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80% से 50% के बीच रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. यानी गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं.

यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी को प्रदेश में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है. जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट है, उनमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, कानपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और भदोही शामिल हैं.

राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम 15°C रहने का अनुमान है. प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जहां बादलों की आवाजाही से हल्की राहत है, वहीं पूर्वी और मध्य यूपी के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी लोगों की चिंता बढ़ा रही है. फरवरी में ही तपिश का यह तेवर आगे आने वाले दिनों के संकेत दे रहा है और अगर यही हाल रहा तो मार्च और अप्रैल में हालात और भी कठिन हो सकते हैं.