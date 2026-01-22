यूपी के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश! जानें कैसा रहेगा अयोध्या का मौसम

Ayodhya Weather: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली है. मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. पश्चिमी यूपी और रूहेलखंड के कई जिलों में मौसम बेहद आक्रामक रहने की संभावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम?

पश्चिमी यूपी में मौसम का कहर

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया है. मौसम विभाग ने 23 जनवरी को पश्चिमी यूपी और रूहेलखंड के 15 जिलों में भीषण ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तेज बारिश, गरज-चमक और बड़े आकार के ओले गिरने की आशंका है, जिससे जनजीवन और फसलों को भारी नुकसान हो सकता है.

अयोध्या में मौसम का बदला मिजाज

अयोध्या में दिन के समय तेज धूप और रात में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है. इससे घने कोहरे और अत्यधिक ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह और शाम ठंड का असर अब भी बना हुआ है. बदलते मौसम के कारण तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बदलता मौसम बन रहा बीमारी की वजह

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी से जमीन की गर्मी वायुमंडल में फंसी रहती है, जिससे तापमान अस्थिर बना हुआ है. इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. खासकर बच्चे और बुजुर्ग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

23 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए बड़ी चेतावनी

तेज बारिश और ओलावृष्टि से सबसे अधिक खतरा किसानों की फसलों को है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बड़े ओले गिरने से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान हो सकता है. कच्चे मकान, वाहन और पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

और पढे़ं: यूपी में बारिश का अलर्ट! 23 जनवरी को कई जिलों में होगी झमाझम, जानें बुंदेलखंड में कैसा रहेगा मिजाज?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!