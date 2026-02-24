Advertisement
होली से पहले तपने लगी रामनगरी, फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी से लोग बेहाल!

Ayodhya Weather Today: होली से पहले ही अयोध्या में मौसम ने तेज करवट ले ली है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही दोपहर की धूप अप्रैल जैसी तपिश का अहसास करा रही है, ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 25 फरवरी का मौसम... 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:24 PM IST
Ayodhya Weather Today:  होली आने में अभी वक्त है, लेकिन गर्मी ने पहले ही दस्तक दे दी है. उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में दोपहर की तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को अप्रैल जैसी तपिश का एहसास कराना शुरू कर दिया है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही सूरज के तेवर इतने सख्त हो गए हैं कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

कैसा रहा आज का मौसम
24 फरवरी को अयोध्या में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह हल्की ठंडक रही, लेकिन दोपहर में तेज धूप ने असर दिखाया. आर्द्रता 80 से 50 प्रतिशत के बीच रहने से उमस का हल्का प्रभाव भी महसूस हुआ. हवाएं हल्की रहीं, जिससे गर्मी से राहत बहुत ज्यादा नहीं मिल सकी.

दिन भर मुख्यतः आसमान साफ रहा, जिसके चलते सूरज की किरणें सीधी जमीन पर पड़ीं और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई. दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखी. लोगों ने छाता, गमछा और पानी का सहारा लिया. बाजारों में भी दोपहर बाद भीड़ कम रही, जबकि सुबह और शाम के समय हलचल ज्यादा देखने को मिली.

कैसा रहेगा कल का मौसम
25 फरवरी यानी बुधवार को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ रहेगा. दोपहर में धूप तीखी रहेगी और गर्मी का असर जारी रहेगा, हालांकि सुबह और देर शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है.

यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जिससे दोपहर में गर्मी बढ़ेगी. लोगों को धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बरेली जैसे जिलों में सुबह हल्की ठंड बनी रह सकती है. वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 15 डिग्री रहने का अनुमान है. कानपुर मंडल के आसपास के क्षेत्रों में दोपहर की गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती है. 

