बागपत से अमरोहा और मिर्जापुर तक बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें रामनगरी में कैसा रहेगा मंगलवार का दिन

Ayodhya weather: होली से पहले ही उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट ले ली है. अयोध्या में दोपहर के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है. फरवरी  के अंतिम सप्ताह   में अप्रैल जैसी तपिश दे रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:02 PM IST
Ayodhya Weather Today: अयोध्या में होली से पहले ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. दोपहर में तेज धूप और साफ आसमान के कारण लोगों को अप्रैल जैसी तपिश महसूस हो रही है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे दिन के समय घर से निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम का यह बदला मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है.

कैसा रहा आज का मौसम
23 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता लगभग 80 और 50 प्रतिशत के बीच रही. मुख्यतः आसमान साफ रहा, जिससे दोपहर में धूप और तीखी महसूस हुई. हल्की हवाओं के बावजूद गर्मी का असर बना रहा और लोगों को धूप से बचने के उपाय करने पड़े.

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. हल्के बादलों की आवाजाही के कारण न्यूनतम तापमान पहले की तुलना में ज्यादा रहा. जहां कुछ दिन पहले कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वहीं अब हल्की ठंडक के बीच पंखा चलाने की जरूरत तक महसूस हो रही है. मौसम का यह बदलाव फरवरी में असामान्य माना जा रहा है.

कैसा रहेगा कल का मौसम
24 फरवरी को भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 और 50 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. दोपहर में तेज धूप निकलने से गर्मी का असर और बढ़ सकता है.

कैसा रहेगा कल यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी को मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना जताई गई है. पश्चिमी जिलों में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, पूर्वी जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना है और वहां दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा रहेगा. पश्चिमी यूपी के बागपत, अमरोहा और मुरादाबाद में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वी जिलों जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे दोपहर में गर्मी और तेज महसूस होगी.

राजधानी लखनऊ में 24 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं कानपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. प्रदेश में दिन में गर्मी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं. 

और पढे़ं: बहुत हुई गुलाबी ठंड और मीठी धूप! मार्च लगते ही तेजी से चढ़ेगा पारा, जानें गाजियाबाद का हाल

