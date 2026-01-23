यूपी में 24 जनवरी को कई जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश! क्या अयोध्या में बरसेंगे बादल?

Ayodhya Rain Alert: अयोध्या में आज यानी शुक्रवार को मौसम साफ बना रहा. दिनभर धूप खिली रही, जिससे ठंड में थोड़ी राहत महसूस हुई. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड का असर बरकरार रहा. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच रही. मौसम विभान ने बारिश की संभावना बताई थी लेकिन बारिश नहीं हुई.

बादल और कोहरे की स्थिति

पिछले कुछ दिनों से रामनगरी अयोध्या में दिन में तेज धूप और रात में बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी वजह से घना कोहरा कम हुआ है, लेकिन सुबह और शाम गलन अब भी महसूस की जा रही है. आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहे.

24 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज के अनुसार 24 जनवरी को अयोध्या में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. तापमान 23 डिग्री अधिकतम और 9 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत रह सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 24 और 25 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा. अयोध्या समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है.

ठंड और गलन में बढ़ोतरी

बारिश और बढ़ती नमी के कारण आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज हो सकता है. हवा में नमी बढ़ने से गलन महसूस होगी. 24 जनवरी को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है.

कैसा रहेगा कल यूपी का मौसम

यूपी में कल यानी 24 जनवरी को मौसम मिला-जुला रहने वाला है. बता दें कि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने की उम्मीद है. वहीं अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी.

