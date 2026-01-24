Advertisement
अयोध्या में 24 जनवरी की बूंदाबांदी के बाद बदला मिजाज, जानिए कल कैसा रहेगा मौसम

Ayodhya Weather: अयोध्या में शनिवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन यह किसानों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी. जिन खेतों को अमृत समान पानी की जरूरत थी, वहां सिर्फ कुछ बूंदें गिरकर रह गईं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा रविवार का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:01 PM IST
Ayodhya Weather: अयोध्या में 25 जनवरी को मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कोई प्रबल संकेत नहीं हैं. सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है. दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ होने की उम्मीद है और मौसम खुलने लगेगा.

रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड से आंशिक राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड का असर बना रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकता है. अधिक नमी के कारण सुबह के समय ठंड अधिक महसूस हो सकती है. कोहरा या धुंध इसी आर्द्रता का प्रभाव हो सकता है, हालांकि दिन में धूप निकलने पर नमी का असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा. 

हवाओं की गति सामान्य रहने की संभावना है, जिससे मौसम में किसी तरह की तेज ठंड या आंधी का असर नहीं दिखेगा. हल्की गति से चलने वाली हवाएं मौसम को स्थिर बनाए रखेंगी. इससे तापमान में गिरावट की संभावना कम रहेगी और दिन का मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा.

किसानों के लिए 25 जनवरी का दिन राहत भरा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि मध्यम बारिश की संभावना नहीं है. फसलों को जिस मात्रा में पानी की आवश्यकता है, वह प्राकृतिक रूप से नहीं मिल पाएगा. कोहरा और नमी से फसलों को सीमित लाभ मिल सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा.

शहरी क्षेत्रों में भी मौसम का असर सीमित रहेगा. सुबह धुंध के कारण कुछ समय के लिए ठंड और नमी महसूस हो सकती है, लेकिन दिन में धूप निकलने से सड़कें और वातावरण सामान्य हो जाएगा. बारिश न होने के कारण जनजीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और तापमान स्थिर बना. 

