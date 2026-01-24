अयोध्या में 24 जनवरी की बूंदाबांदी के बाद बदला मिजाज, जानिए कल कैसा रहेगा मौसम

Ayodhya Weather: अयोध्या में 25 जनवरी को मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कोई प्रबल संकेत नहीं हैं. सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है. दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ होने की उम्मीद है और मौसम खुलने लगेगा.

रामनगरी का तापमान

रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड से आंशिक राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड का असर बना रहेगा.

दिन में धूप रहने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकता है. अधिक नमी के कारण सुबह के समय ठंड अधिक महसूस हो सकती है. कोहरा या धुंध इसी आर्द्रता का प्रभाव हो सकता है, हालांकि दिन में धूप निकलने पर नमी का असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरावट की संभावना कम रहेगी

हवाओं की गति सामान्य रहने की संभावना है, जिससे मौसम में किसी तरह की तेज ठंड या आंधी का असर नहीं दिखेगा. हल्की गति से चलने वाली हवाएं मौसम को स्थिर बनाए रखेंगी. इससे तापमान में गिरावट की संभावना कम रहेगी और दिन का मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा.

बारिश की संभावना नहीं

किसानों के लिए 25 जनवरी का दिन राहत भरा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि मध्यम बारिश की संभावना नहीं है. फसलों को जिस मात्रा में पानी की आवश्यकता है, वह प्राकृतिक रूप से नहीं मिल पाएगा. कोहरा और नमी से फसलों को सीमित लाभ मिल सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा.

शहरी क्षेत्रों में भी मौसम का असर सीमित रहेगा. सुबह धुंध के कारण कुछ समय के लिए ठंड और नमी महसूस हो सकती है, लेकिन दिन में धूप निकलने से सड़कें और वातावरण सामान्य हो जाएगा. बारिश न होने के कारण जनजीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और तापमान स्थिर बना.

और पढे़ं: यूपी के कैसा रहेगा 25 जनवरी का मौसम, क्या बुंदेलखंड में होगी बारिश?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!