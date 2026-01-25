Advertisement
अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर बरसेंगे बादल या रहेगा मौसम साफ? IMD का ताजा अपडेट आया सामने

Ayodhya Weather Today: इन दिनों रामनगरी का मौसम बदला-बदला सा हो गया है. शनिवार की सुबह आसमान ने थोड़ी देर के लिए रहमत तो बरसाई, लेकिन रविवार को बारिश नहीं हुई, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध जरूर देखने को मिली.  ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 26 जनवरी का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:32 PM IST
Ayodhya Weather Today: अयोध्या में शनिवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन यह किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. जिन खेतों को अमृत समान पानी की दरकार थी, वहां सिर्फ नाममात्र की बूंदें गिरकर रह गईं. इसके बाद रविवार, 25 जनवरी को मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन बारिश नहीं हुई, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध जरूर देखने को मिली.

कैसा रहेगा 26 और 27 जनवरी का मौसम
इस बीच गणतंत्र दिवस को लेकर मौसम को लेकर नया अपडेट सामने आया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 और 27 जनवरी को अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

ठंड की बढ़ोतरी 
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिससे पिछले दो दिनों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि इन दिनों आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत रही.

हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले दिनों की तुलना में घने कोहरे से लोगों को फिलहाल राहत मिली है. हवा की गति लगभग 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी दिशा उत्तर-पूर्वी दर्ज की गई. गौरतलब है कि 24 और 25 जनवरी को भी बारिश की संभावना जताई गई थी, जिससे किसानों को उम्मीद थी कि फसलों की सिंचाई की जरूरत कुछ हद तक कम हो जाएगी, लेकिन अनुमान के अनुसार बारिश नहीं हो सकी. अब किसान वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्थाओं में जुट गए हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हवा सामान्य गति से पूर्वी दिशा में चलने का अनुमान है. 

 

