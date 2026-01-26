Ayodhya Weather Today: बारिश से ठिठुरेगी अयोध्या! ठंड और गलन बढ़ने के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Ayodhya Weather Today: अयोध्या में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन किसी प्रकार की बारिश दर्ज नहीं की गई. हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होता गया. घने कोहरे से लोगों को राहत रही और राष्ट्रीय पर्व के आयोजन बिना मौसम बाधा के संपन्न हुए.

ठंड बढ़ने की वजह

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है. इसी कारण पिछले दो दिनों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं और बादलों की मौजूदगी से सर्दी का अहसास और तेज हो गया है.

तापमान और आर्द्रता का रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री अधिक रहा. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई, जिससे सुबह-शाम ठंड और नमी बनी रही.

कोहरे से राहत, हवा की स्थिति

बीते दिनों की तुलना में इस बार घने कोहरे से लोगों को राहत मिली है. दृश्यता सामान्य रही, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हुआ. हवा की गति लगभग 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई और इसकी दिशा उत्तर-पूर्वी रही. हल्की गति की हवाओं के चलते मौसम में ठंडक तो रही, लेकिन अत्यधिक सर्द हवाओं का असर नहीं पड़ा.

बारिश न होने से किसान चिंतित

24 और 25 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई थी, जिससे किसानों को उम्मीद थी कि फसलों को प्राकृतिक सिंचाई का लाभ मिलेगा. लेकिन अनुमान के अनुसार बारिश नहीं हो सकी. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और अब वे वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्थाओं में जुट गए हैं, ताकि गेहूं और अन्य रबी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.



27–28 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 27 जनवरी को तापमान 22–9 डिग्री और 28 जनवरी को 23–9 डिग्री रहने का अनुमान है. आंशिक बादल और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश संभव है.

