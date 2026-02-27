Advertisement
अयोध्या में होली से पहले ही ‘अप्रैल’ जैसी तपिश, फरवरी के आखिरी दिनों में चढ़ा पारा

Ayodhya Weather Today:  अयोध्या में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही मौसम ने तेज करवट ले ली है. दोपहर की धूप अप्रैल जैसी तपिश का एहसास करा रही है और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 28 फरवरी का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:01 PM IST
Ayodhya Weather Today: होली की रंगत चढ़ने में अभी समय है, लेकिन अयोध्या में सूरज ने पहले ही अपनी तपिश का रंग बिखेरना शुरू कर दिया है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में दोपहर की धूप ने ऐसा तेवर दिखाया कि लोगों को अप्रैल–मई की गर्मी का एहसास होने लगा. पावन नगरी की गलियों में सुबह की हल्की ठंडक तो महसूस हुई, मगर जैसे-जैसे दिन चढ़ा, सूरज की किरणें चुभने लगीं.

आज कैसा रहा रामनगरी का मौसम?
27 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दोपहर होते-होते धूप इतनी तेज हो गई कि सड़कों पर आवाजाही कम दिखी. आर्द्रता 80 से 50 प्रतिशत के बीच रहने से हल्की उमस भी महसूस हुई. हवाएं धीमी रहीं, जिससे गर्मी से खास राहत नहीं मिल सकी. दिनभर आसमान साफ रहा और सूरज की सीधी किरणों ने तापमान में तेजी से बढ़ोतरी कर दी. बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा-सा छा गया. लोग छाता, गमछा और पानी की बोतल के सहारे नजर आए. सुबह और शाम को ही रौनक कुछ ज्यादा दिखी.

कल कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम?
28 फरवरी को भी मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आसमान साफ रहेगा और दोपहर की धूप तीखी बनी रहेगी. हालांकि सुबह और देर शाम हल्की ठंडक राहत दे सकती है.

पूरे प्रदेश का हाल
उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं. मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है. पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बरेली में सुबह हल्की ठंडक बनी रह सकती है.

वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कानपुर मंडल के आसपास दोपहर की गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती है. होली की मस्ती से पहले ही मौसम ने तपिश का इशारा दे दिया है. ऐसे में रंगों के त्योहार से पहले ही लोग गर्मी से बचाव की तैयारी में जुट गए हैं.

