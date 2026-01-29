Advertisement
अयोध्या के कैसा रहेगा 30 जनवरी का मौसम? जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Ayodhya Weather Today:  अयोध्या में बीते तीन दिनों से मौसम लगातार आंख-मिचौली खेलता नजर आया. बुधवार को जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. बादलों की आवाजाही के चलते दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई, हालांकि बारिश के बाद हल्की ठंडक भी महसूस की गई.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:40 PM IST
Ayodhya Weather Today
Ayodhya Weather Today:

Ayodhya Weather Today:  अयोध्या जिले में बीते तीन दिनों से मौसम अस्थिर बना हुआ है. बुधवार को कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही. बादलों के कारण दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई. बारिश के बाद हल्की ठंडक जरूर महसूस हुई, लेकिन मौसम पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ.

बारिश का किसानों पर मिला-जुला असर
हल्की बारिश का असर किसानों के लिए मिला-जुला रहा. कुछ क्षेत्रों में बारिश से फसलों को सिंचाई का लाभ मिला, जिससे गेहूं और सरसों जैसी फसलें बेहतर स्थिति में हैं. वहीं कई गांवों में केवल बूंदाबांदी हुई, जिससे खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया और किसानों की चिंता बढ़ गई है.

बुधवार का तापमान और मौसम वैज्ञानिक की राय
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया. रात में बादलों की मौजूदगी से ठंड कम रही. बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से हल्की ठिठुरन महसूस हुई.

आज का मौसम: धूप और हल्की हवा
आज अयोध्या में मौसम पूरी तरह साफ और सामान्य रहा. दिनभर धूप खिली रही और हल्की उत्तरी-पश्चिमी हवा चलती रही. अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 91 और न्यूनतम 58 प्रतिशत रही. आज किसी प्रकार की वर्षा नहीं हुई.

वातावरणीय स्थिति और हवा का प्रभाव
आज हवा की गति लगभग 3.9 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा. साफ आसमान और धूप के कारण दिन में ठंड का असर कम महसूस हुआ, लेकिन सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रही. कम आर्द्रता और शून्य वर्षा के चलते खेतों में नमी धीरे-धीरे कम होने लगी है.

कल का मौसम पूर्वानुमान (30 जनवरी)
मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी को अयोध्या में सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. दिन में मौसम सामान्य रहेगा. अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. फिलहाल किसी चेतावनी की आवश्यकता नहीं है. 

Ayodhya Weather

