Zee UP-UttarakhandAyodhya

रामनगरी में मौसम का डबल अटैक! आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, IMD के ताजा अपडेट से बढ़ी हलचल

Ayodhya Weather Today: अयोध्या जिले में लगातार बदलते मौसम ने लोगों की सेहत पर गहरा असर डाला है. कभी ठंड तो कभी गर्मी के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज तेजी से बढ़े हैं. खासतौर पर सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने से संक्रमण फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार देखी जा रही है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:42 PM IST
Ayodhya Weather
Ayodhya Weather Today:  अयोध्या जिले में लगातार बदल रहे मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है. कभी ठंड तो कभी हल्की गर्मी के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही सर्वाइकल, सायटिका, गठिया और कमर दर्द से पीड़ित मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं. सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है.

अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या
जिले के सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज में रोजाना 250 से 300 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें से करीब आधे मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से पीड़ित हैं. डॉक्टरों के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव के कारण मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

हड्डी और नसों की बीमारियों में इजाफा
मौसम की ठंड और नमी के कारण सायटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द और जोड़ दर्द के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. करीब 30 प्रतिशत मरीज हड्डी और नसों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. बुजुर्गों के साथ-साथ अब युवा वर्ग भी इन दर्द संबंधी बीमारियों से परेशान नजर आ रहा है.

बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित
डॉक्टरों के अनुसार मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. बच्चों में सर्दी-जुकाम, बुखार के साथ पेट दर्द की शिकायतें भी बढ़ी हैं. वहीं बुजुर्गों में गठिया, सर्वाइकल और सांस से जुड़ी दिक्कतें अधिक देखी जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें नियमित इलाज की जरूरत पड़ रही है.

30 जनवरी को कैसा रहा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी को अयोध्या में सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाई रही. दिन में मौसम सामान्य बना रहा. अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच रही, जबकि पूरे दिन बारिश नहीं हुई.

 31 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान
31 जनवरी, शनिवार को भी अयोध्या में सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. दिन में मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगी और बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

1 और 2 फरवरी का मौसम हाल
1 फरवरी को सुबह कोहरा या धुंध छाई रहेगी, तापमान 23 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है. वहीं 2 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. बिजली के साथ आंधी-तूफान की भी चेतावनी जताई गई है.

Ayodhya Weather

