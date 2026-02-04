Advertisement
अयोध्या में बारिश के बाद सर्द हवाओं की दस्तक, जानिए कैसा रहेगा गुरुवार का मौसम?

Ayodhya weather: अयोध्या में इन दिनों मौसम ने करवट ले ली है. मंगलवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और गलन बढ़ गई. मौसम में नमी बढ़ने के कारण सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया, जबकि दिन में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बनाए रखी.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:54 PM IST
Ayodhya weather: अयोध्या में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मंगलवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और गलन का असर साफ तौर पर महसूस किया गया. नमी बढ़ने के कारण सुबह और शाम की ठंड ज्यादा चुभन भरी रही, वहीं दिन में भी सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. 

बुधवार का मौसम कैसा रहा
बुधवार को भी पूरे दिन ठंड का असर बना रहा. सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा और हवा सामान्य गति से पश्चिमी दिशा में चलती रही. कोहरा छंटने के बाद भी दिन भर ठंडी हवा चलती रही, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा.

कोहरे की स्थिति और दृश्यता
पिछले दिनों की तुलना में मंगलवार को कोहरे की तीव्रता में कमी देखी गई. घना कोहरा न होने से दृश्यता बेहतर रही, जिससे सड़क और रेल यातायात सामान्य रूप से संचालित हुआ. हालांकि सुबह और देर शाम हल्का कोहरा अभी भी परेशानी का कारण बन सकता है.

बुधवार का तापमान और नमी
बुधवार  को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 84 प्रतिशत और न्यूनतम 65 प्रतिशत रही, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया.

गुरुवार (5 फरवरी) का मौसम पूर्वानुमान
गुरुवार को मौसम साफ रहने की संभावना है. दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

शुक्रवार और अगले 24 घंटे का हाल
शुक्रवार को भी मौसम शुष्क और धूप वाला रहने की संभावना है. तापमान 23 से 11 डिग्री के बीच रह सकता है. आगामी 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने और पश्चिमी दिशा से सामान्य गति की हवाएं चलने की संभावना है. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

Ayodhya Weather

