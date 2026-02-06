Advertisement
शनिवार का प्लान बनाने से पहले पढ़ लें ये खबर! IMD ने बताया रामनगरी का मौसम

Ayodhya Weather:  अयोध्या में इन दिनों मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है, हालांकि फिलहाल जिला ग्रीन जोन में है और किसी विशेष चेतावनी की स्थिति नहीं है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा, जिससे लोगों को फिलहाल राहत महसूस हो रही है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:41 PM IST
Ayodhya Weather
Ayodhya Weather:  अयोध्या में इन दिनों मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल जिला ग्रीन जोन में है और किसी तरह की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा, जिससे लोगों को राहत की सांस मिली है.

तापमान में हलचल, फिर हल्की ठंड की वापसी
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. यानी दिन में धूप थोड़ी तेज महसूस होगी. हालांकि इसके बाद दो दिनों में करीब 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड दोबारा दस्तक दे सकती है.

6 फरवरी: ठंडी सुबह, सुहाना दिन
6 फरवरी को अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.5 डिग्री दर्ज किया गया. अधिकतम आर्द्रता 88 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत रही. दक्षिण-पश्चिम दिशा से 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली. अच्छी बात यह रही कि वर्षा शून्य मिमी दर्ज की गई, जिससे दिनभर मौसम साफ और संतुलित बना रहा.

7 फरवरी का पूर्वानुमान
7 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता का स्तर अधिकतम 71 प्रतिशत और न्यूनतम 43 प्रतिशत रह सकता है. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे दिन के समय धूप अच्छी रहेगी और ठंड में थोड़ी नरमी आएगी.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए संकेत
आगामी 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. पश्चिमी दिशा से सामान्य से तेज हवाएं चल सकती हैं. औसत तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे मौसम संतुलित रहेगा और किसी बड़े बदलाव की आशंका फिलहाल नहीं है. कुल मिलाकर, अयोध्या में अभी मौसम का मूड पॉजिटिव है. हल्की ठंड, खिली धूप और राहत भरा आसमान  

