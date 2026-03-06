Advertisement
यूपी के कई जिलों में बढ़ रहा तापमान, अयोध्या में 35°C तक पहुंचेगा पारा; दोपहर में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल

Ayodhya Weather: होली के बाद रामनगरी अयोध्या में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पिछले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है. खासकर दोपहर के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा सात मार्च का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:30 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
Ayodhya Weather: अयोध्या में होली के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है और गर्मी का असर तेजी से महसूस होने लगा है. बीते कुछ दिनों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को दिन के समय तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है. खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ सकती है.

5 मार्च को रहा तेज धूप वाला दिन
5 मार्च को रामनगरी में मौसम पूरी तरह साफ और धूप वाला रहा. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता मध्यम स्तर पर रही, लेकिन दोपहर के समय हल्की उमस महसूस हुई. तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा और बाजारों व सड़कों पर लोग छांव की तलाश करते दिखाई दिए.

6 मार्च को और बढ़ा तापमान
6 मार्च को भी मौसम लगभग साफ ही रहा और धूप ने लोगों को दिनभर परेशान किया. इस दिन अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री तक पहुंच गया. तेज धूप के कारण बाहर काम करने वाले लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि दिनभर घरों और दफ्तरों में पंखे चलते रहे और लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

7 मार्च को भी गर्मी से राहत नहीं
मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को भी मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री रहने का अनुमान है. पूरे दिन आसमान साफ रहने और तेज धूप पड़ने की संभावना है. ऐसे में दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर महसूस हो सकता है और धीरे-धीरे गर्मी का स्तर और बढ़ने लगेगा.

यूपी के कई जिलों में बढ़ रहा तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है. हालात यह हैं कि दिन के समय घरों और दफ्तरों में पंखे लगातार चल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.

किसानों के लिए मौसम विभाग की सलाह
बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर गेहूं, सरसों, चना और आलू की फसलों को गर्मी से बचाने के लिए सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है. इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और फसलों पर बढ़ते तापमान का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा.

Ayodhya Weather

यूपी के कई जिलों में बढ़ रहा तापमान, अयोध्या में 35°C तक पहुंचेगा पारा
पिछड़ा नहीं, अनुसूचित जाति का मिले दर्जा, यूपी में निषादों को लेकर मंत्री ने की मांग
बुंदेलखंड में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 7 मार्च को भी धूप का सितम जारी
कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम
मुरादाबाद में गरजे संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी
मैडम को तो मसाज चाहिए! फर्श पर लेटी प्रिंसिपल, छात्राएं दबाती रहीं पैर- वीडियो वायरल
क्या है लोको पायलट की ड्यूटी? किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है?
राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय का बड़ा धमाका
मुरादाबाद में रिश्तों का कत्ल; बेटे ने मां और बहन पर बरसाए चाकू, बहन की मौत