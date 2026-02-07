अयोध्या में गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Weather: अयोध्या में न्यूनतम तापमान 9.5°C दर्ज होने से सुबह और शाम गलन का असर महसूस किया गया. सर्द हवाओं ने लोगों को हल्की ठिठुरन का एहसास कराया, हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिली. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 12 फरवरी तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहेगा.

मौसम वैज्ञानिक की सलाह

आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा ने बताया कि सुबह और शाम के समय ठंड से बचाव जरूरी है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. दिन में धूप के बावजूद रात में तापमान गिरने से सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

6 फरवरी का मौसम हाल

6 फरवरी को अधिकतम तापमान 23°C और न्यूनतम 9.5°C दर्ज किया गया. अधिकतम आर्द्रता 88 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत रही. दक्षिण-पश्चिम दिशा से 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं. वर्षा शून्य मिमी दर्ज होने से दिनभर मौसम साफ और संतुलित बना रहा, जिससे धूप खिली रही और ठंड में थोड़ी राहत मिली.



7 फरवरी का पूर्वानुमान

7 फरवरी को अधिकतम तापमान 24°C और न्यूनतम 12°C रहने की संभावना है. आर्द्रता 71 से 43 प्रतिशत के बीच रह सकती है. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी. इससे ठंड में हल्की नरमी आने के संकेत हैं, हालांकि सुबह और देर शाम सर्द हवाएं अब भी हल्की ठिठुरन बनाए रख सकती हैं.

पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम रुख

आगामी 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. पश्चिमी दिशा से सामान्य से तेज हवाएं चल सकती हैं. औसत तापमान सामान्य स्तर पर रहने का अनुमान है. फिलहाल किसी बड़े मौसम परिवर्तन या वर्षा की संभावना नहीं दिख रही, जिससे क्षेत्र में संतुलित और साफ मौसम बना रहेगा.

मौसम का समग्र परिदृश्य

कुल मिलाकर अयोध्या में मौसम का मिजाज फिलहाल संतुलित और सकारात्मक बना हुआ है. दिन में खिली धूप लोगों को राहत दे रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतते हुए इस सुहाने मौसम का आनंद लेना चाहिए.