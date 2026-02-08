अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, धूप दे रही राहत, सुबह-शाम की सर्दी अब भी बरकरार

Ayodhya Weather: अयोध्या के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही बदलाव साफ दिखाई देने लगा है. दिन के समय धूप अब तेज महसूस हो रही है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. हालांकि रात और सुबह की ठंड अभी भी लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन का पारा और चढ़ सकता है.

धूप दे रही राहत

शहर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड महसूस हुई. सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, खासकर जल्दी बाहर निकलने वालों को ज्यादा ठिठुरन झेलनी पड़ी. दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ठंड का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

विशेष सावधानी बरतने की सलाह

आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के समय बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाकर रखना जरूरी है. तापमान में गिरावट के कारण सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

कैसा रहा आज का मौसम

8 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 71 से 43 प्रतिशत के बीच रही. दिन में अच्छी धूप निकलने से मौसम सुहावना महसूस हुआ और ठंड में थोड़ी नरमी आई. हालांकि सुबह और देर शाम सर्द हवाएं चलने से हल्की ठिठुरन का असर बना रहा.

कैसा रहेगा सोमवार का मौसम

9 फरवरी को भी मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है. तापमान 24 डिग्री अधिकतम और 11 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. आर्द्रता 75 से 40 प्रतिशत के बीच रह सकती है. दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड अभी भी परेशान कर सकती है.

कैसा रहेगा मंगलवार का मौसम

10 फरवरी को तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 71 से 37 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी, जिससे मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन सुबह-शाम हल्की सर्दी बनी रह सकती है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 फरवरी तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा, जिससे सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है. लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है.