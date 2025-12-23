अयोध्या में सर्दी का सितम जारी ! लेकिन AQI लखनऊ–कानपुर से बेहतर, जानें अगले तीन दिन तक कैसा रहेगा मौसम

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार : उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच तापमान तेजी से गिरा है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है. घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा हैं. खबरों के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा जिलों में मंगलवार सुबह बेहद घना कोहरा छाया रहा, कई जगह विजिबिलिटी महज 10 से 100 मीटर तक सिमट गई थी.

यूपी मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या ?

मौसम वैज्ञानिक अमरनाथ मिश्र के अनुसार आगामी 28 दिसंबर तक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बने रहने की संभावना है. विशेष रूप से 24 और 25 दिसंबर को ठंड का असर और अधिक देखने को मिलेगा. जब तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है. बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाज़ीपुर, संत कबीर नगर और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी

इन जिलों में घना कोहरा रहने की उम्मीद

यूपी के कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, रायबरेली, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती,हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरेया, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सहारनपुर संभल और आसपास के इलाकों में कोहरा घना होगा

सुबह शाम यात्रा करना होगा कठिन

कोहरा के कारण सुबह और देर रात लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं अमेठी, रायबरेली और सुलतानपुर जिलों में 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और अनावश्यक रूप से सुबह-शाम यात्रा से बचने की सलाह दी है.

पश्चिमी यूपी बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब और भी सख्त होने वाला है. आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में कोहरा देखा जाता रहा है लेकिन इस सीजन अभी से कोहरा लगातार बना हुआ है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विभाग के मुताबिक 24 दिसंबर को एनसीआर में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. सुबह और देर रात कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है, जहां कई उड़ानों में देरी और कुछ के रद्द होने की सूचना है.

