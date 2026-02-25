होली से पहले तपने लगी रामनगरी! क्या रंगों के त्योहार तक और बढ़ेगी तपिश? जानिए अगले एक हफ्ते का मौसम

Ayodhya Weather Today: होली में अभी समय है, लेकिन अयोध्या में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में दोपहर की धूप इतनी तेज हो गई है कि लोगों को अप्रैल-मई जैसी गर्मी महसूस होने लगी है. दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और दोपहर में सड़कों पर आवाजाही काफी कम दिखाई दे रही है.



25 फरवरी का तापमान और मौसम का मिजाज

25 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह हल्की ठंडक ने थोड़ी राहत दी, लेकिन दोपहर में तेज धूप ने मौसम का रुख पूरी तरह बदल दिया. साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ीं, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई.

आर्द्रता और उमस का असर

दिनभर आर्द्रता 80 से 50 प्रतिशत के बीच रही, जिससे हल्की उमस भी महसूस की गई. हालांकि हवाएं हल्की चलीं, लेकिन वे गर्मी से खास राहत नहीं दिला सकीं. उमस और तेज धूप के मेल ने दोपहर के समय लोगों को ज्यादा परेशान किया, खासकर बाजार और खुले इलाकों में काम करने वालों को.

अगले दिनों में और बढ़ेगा तापमान

26 से 28 फरवरी के बीच अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. 28 फरवरी को तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे दिन में धूप और तेज हो सकती है और गर्मी का असर और स्पष्ट दिखाई देगा.

मार्च की शुरुआत भी रहेगी गर्म

1 से 3 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. लगातार साफ आसमान और कम बादलों की मौजूदगी से दिन में तपिश बनी रहेगी, जिससे लोगों को दोपहर में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है.



लोगों की दिनचर्या में बदलाव

बढ़ती गर्मी के चलते लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया है. दोपहर में बाजारों में भीड़ कम हो रही है, जबकि सुबह और शाम के समय गतिविधियां बढ़ रही हैं. लोग छाता, गमछा और पानी की बोतल का सहारा ले रहे हैं. विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि धूप में निकलते समय सावधानी बरती जाए.