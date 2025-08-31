Ayodhya Weather: अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी

Ayodhya Weather Update: अयोध्या में मौसम का रुख बदला है. शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. ऐसे में आइए जाते हैं आने वाले दिनों का मौसम...
Ayodhya Aaj Ka Mausam: रामनगरी अयोध्या में मौसम ने करवट ले ली है. पिछले कई दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की फसलों को भी नई जान मिल गई है. धान की फसल में खैरा रोग की आशंका को देखते हुए किसान इस बरसात को वरदान मान रहे हैं.
किसानों को मिली राहत
लगातार हो रही रिमझिम बारिश से किसानों की फसलों को नई जान मिली है. धान की फसल में फैल रहे खैरा रोग पर भी बारिश से काबू मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह का मौसम बरकरार रहा तो पैदावार अच्छी होगी. इससे धान और गन्ने की सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है.
तापमान और आर्द्रता के आंकड़े
आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70
प्रतिशत रही. हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 6.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. ये आंकड़े मौसम की नमी और बदलाव को स्पष्ट करते हैं.
अगले दिनों का अनुमान
मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 से 2 सितंबर तक अयोध्या और आसपास का मौसम बादलों से घिरा रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 32–33 डिग्री और न्यूनतम 25–26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगा. बीच-बीच में गरज के साथ बौछारें और हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है.
बारिश का मिला-जुला असर
जहां बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, वहीं कई जगहों पर जलभराव और सड़कों की फिसलन से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. लगातार नमी और बीच-बीच में होने वाली तेज बारिश से मौसम राहत और परेशानी दोनों का कारण बनेगा. यानी आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क और सावधान रहना होगा.
