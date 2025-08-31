Ayodhya Weather: अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903905
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya Weather: अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी

Ayodhya Weather Update: अयोध्या में मौसम का रुख बदला है. शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. ऐसे में आइए जाते हैं आने वाले दिनों का मौसम...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya Aaj Ka Mausam:  रामनगरी अयोध्या में मौसम ने करवट ले ली है. पिछले कई  दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की फसलों को भी नई जान मिल गई है. धान की फसल में खैरा रोग की आशंका को देखते हुए किसान इस बरसात को वरदान मान रहे हैं.

किसानों को मिली राहत
लगातार हो रही रिमझिम बारिश से किसानों की फसलों को नई जान मिली है. धान की फसल में फैल रहे खैरा रोग पर भी बारिश से काबू मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह का मौसम बरकरार रहा तो पैदावार अच्छी होगी. इससे धान और गन्ने की सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है.

तापमान और आर्द्रता के आंकड़े
आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70
प्रतिशत रही. हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 6.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. ये आंकड़े मौसम की नमी और बदलाव को स्पष्ट करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अगले  दिनों का अनुमान
मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 से 2 सितंबर तक अयोध्या और आसपास का मौसम बादलों से घिरा रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 32–33 डिग्री और न्यूनतम 25–26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगा. बीच-बीच में गरज के साथ बौछारें और हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है.

बारिश का मिला-जुला असर
जहां बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, वहीं कई जगहों पर जलभराव और सड़कों की फिसलन से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. लगातार नमी और बीच-बीच में होने वाली तेज बारिश से मौसम राहत और परेशानी दोनों का कारण बनेगा. यानी आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क और सावधान रहना होगा.

और पढे़ं: यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून, मेरठ से महोबा तक संडे को तबाही की बरसात, बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर

TAGS

Ayodhya Weather

Trending news

prayagraj news
भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें....संगमनगरी में संतों का फूटा गुस्‍सा
Ayodhya Weather
अयोध्या में बंद करने पड़ेंगे एसी-कूलर! IMD ने मॉनसून को लेकर की नई भविष्यवाणी
Jhansi News
अस्पताल में घोड़ों का आतंक, मरीजों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव
radha ashtami
राधा रानी का 5253वां जन्‍मोत्‍सव: श्वेत छतरी में बैठकर लाडली जी ने दिए दर्शन
Unnao News
यूपी के इस जिले की बदलेगी तस्वीर! 60 गांव बनेंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस
UPPSC
APS 2010 भर्ती घोटाले में बड़ा एक्‍शन, 7 साल से लंबित जांच में अब बड़ी उम्‍मीद जगी
BSP MLA Umashankar Singh
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, पत्‍नी की कंपनी बड़े घोटाले के घेरे में
jalaun news
जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन,आरोपी के फार्महाउस पर चला बुलडोज़र
balrampur news
सुनो! मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी… ससुराल वालों ने भेजने से किया इंकार
muradabad news
पेट्रोल से आग लगाई फिर सनकी पति ने काटी पत्नी की नाक आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
;