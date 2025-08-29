Ayodhya Weather: बदरा के इंतजार में पथराई निगाहें! बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है. अचानक हुई भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया और शहरों में जलभराव की स्थिति ने आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है.

अयोध्या में मौसम का बदला मिजाज

अयोध्या में लंबे समय बाद मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई. हालांकि बारिश रुकने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और आर्द्रता में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

तापमान और आर्द्रता का आंकड़ा

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा के अनुसार, अयोध्या का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है. वर्तमान में आर्द्रता अधिकतम 84 प्रतिशत और न्यूनतम 62 प्रतिशत दर्ज की गई है.

हवा की दिशा और रफ्तार

अयोध्या और आसपास के जिलों में उत्तरी-पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं, जिनकी औसत गति 3.4 किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह धीमी हवाएं उमस भरे मौसम में ज्यादा राहत नहीं देतीं. नमी भरा वातावरण और हल्की हवाएं मिलकर तपिश को और बढ़ा देती हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

किसानों की चिंता गहराई

गन्ना और धान की फसलों में खाद व दवा के छिड़काव के बाद अब सिंचाई की जरूरत है. लेकिन विद्युत कटौती से किसान परेशान हैं. किसानों का कहना है कि बार-बार लाइन ट्रिप हो रही है, जिससे सिंचाई का काम रुक गया है. सिंचाई न होने से फसल प्रभावित हो रही है और किसान चिंता में हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी.

फसलों पर खतरे के बादल

धान की पत्तियां सिंचाई की कमी के कारण पीली पड़ने लगी हैं. किसान बताते हैं कि यदि समय से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी. लगातार बिजली कटौती और बरसात की अनिश्चितता ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उनका मानना है कि सरकार और बिजली विभाग समय रहते व्यवस्था नहीं करेगा तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 30 अगस्त से मौसम में बदलाव आएगा. अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है. इससे आंशिक राहत तो मिलेगी लेकिन उमस और गर्मी अभी बनी रह सकती है.