Ayodhya Weather: रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, जानिए आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लोगों को झमाझम बारिश का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, उमस से परेशान लोग भीगकर थोड़ी राहत महसूस करेंगे, हालांकि जलभराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज

लंबे समय बाद अयोध्या में मौसम ने करवट ली है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई. हालांकि दोपहर में धूप निकलने से उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया. लोग दिनभर बदलते मौसम से जूझते रहे. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आर्द्रता और तापमान में और उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर

अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जलस्तर में तेजी आते ही नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. रात के समय अचानक कटान तेज़ हो गई, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है. ग्रामीण इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोग डर और चिंता में हैं.

कैसा रहा आज का मौसम

मौसम विभाग ने अनुमान 30 अगस्त को अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. अगले 24 घंटों में पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है. इसका असर किसानों और आम जनजीवन दोनों पर पड़ने वाला है.

अगले तीन दिनों का हाल

31 अगस्त से 2 सितंबर तक अयोध्या और आसपास में मौसम बादलों से घिरा रहेगा. तापमान 32–33 डिग्री और न्यूनतम 25–26 डिग्री तक रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच होगी. इन तीन दिनों में एक-दो बार तेज बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. यानी उमस भरी गर्मी के बीच कभी-कभी बारिश राहत भी दिलाएगी और परेशान भी करेगी.

