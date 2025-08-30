Ayodhya Weather: रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, जानिए आने वाले दिनों का मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902932
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya Weather: रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, जानिए आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Aaj Ka Mausam: रामनगरी में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदल चुका है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई. ऐसे में आइए जाते हैं आने वाले दिनों का मौसम...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लोगों को झमाझम बारिश का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, उमस से परेशान लोग भीगकर थोड़ी राहत महसूस करेंगे, हालांकि जलभराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज
लंबे समय बाद अयोध्या में मौसम ने करवट ली है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई. हालांकि दोपहर में धूप निकलने से उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया. लोग दिनभर बदलते मौसम से जूझते रहे. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आर्द्रता और तापमान में और उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर
अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.  जलस्तर में तेजी आते ही नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. रात के समय अचानक कटान तेज़ हो गई, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है. ग्रामीण इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोग डर और चिंता में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा रहा आज का मौसम
मौसम विभाग ने अनुमान 30 अगस्त को  अयोध्या मंडल और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. अगले 24 घंटों में पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है. इसका असर किसानों और आम जनजीवन दोनों पर पड़ने वाला है.

अगले तीन दिनों का हाल
31 अगस्त से 2 सितंबर तक अयोध्या और आसपास में मौसम बादलों से घिरा रहेगा. तापमान 32–33 डिग्री और न्यूनतम 25–26 डिग्री तक रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत के बीच होगी. इन तीन दिनों में एक-दो बार तेज बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. यानी उमस भरी गर्मी के बीच कभी-कभी बारिश राहत भी दिलाएगी और परेशान भी करेगी.

और पढे़ं: बुंदेलखंड में फिर बदला मौसम, गर्मी की मार से बेहाल लोगों को मिली राहत, जानिए आने वाले दिनों का मौसम
 

TAGS

Ayodhya Weather

Trending news

Ayodhya Weather
रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी
Harendra Malik
सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने किसानों से लेकर नौजवानों के हर मुद्दे उठाए
bijnor news
जबरन निकाह, 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का चिट्ठा
Bundelkhand Weather Today
बुंदेलखंड में फिर बदला मौसम, गर्मी की मार से बेहाल लोगों को मिली राहत
Gorakhpur News
गोरखपुर में होटल से चेहरे ढककर भागे लड़के-लड़कियां, पुलिस पहुंचते ही सब गायब!
Kanpur News
आधा लीटर दूध लेते आना...मारपीट केस में चार्जशीट लगाने के लिए दारोगा ने की ये डिमांड
Bareilly Mathura Highway Project
बदायूं के 12 गांवों के किसान होंगे मालामाल,नया हाईवे देगा हरियाणा-राजस्थान तक रफ्तार
Hapur News
12 लाख में दी सुपारी... बेटे ने ही कराई पिता की हत्या, वजह जानकर दंग रह गए लोग!
UP Ki Baat
2047 तक विकसित भारत, 2027 में फिर बनेगी NDA सरकार- भाजपा नेता संजीव बालियान का दावा
lucknow weather alert
लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिन घर से निकलना मुश्किल
;