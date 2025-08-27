Ayodhya weather: अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी, जानें आने वाले दिनों का मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899071
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya weather: अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी, जानें आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Aaj Ka Mausam: अयोध्या में हल्की से मध्यम बारिश ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है. आसमान में बादलों की लुकाछिपी और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 28 अगस्त का मौसम...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya weather update: उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है. लखनऊ समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. वहीं  अयोध्या में सोमवार से ही रिमझिम बारिश जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

सरयू के जल में बढ़ोतरी होने की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. किसानों को फसलों की देखभाल और अतिरिक्त पानी की निकासी के इंतजाम करने की सलाह दी गई है. वहीं सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से  नीचे बना हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है.

कैसा रहा आज का मौसम
कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 31° डिग्री और न्यूनतम  25° डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह बारिश धान और खरीफ फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है. वहीं 28 अगस्त को  अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 24°C रहने की संभावना, 90% आर्द्रता और तूफ़ान-बारिश का अनुमान बताया गया है. वहीं आगे वाले कई दिनों तक ऐसा ही मौैसम रहेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: अवध के नवाब शुजाउद्दौला की कोठी में रखे जाएंगे हिंदू देवी-देवता, जानें यूपी सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

कोई मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ayodhya Weather

Trending news

Prayagraj Flood
प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को 400 KM साइकिल चलाई, मिलिये 7वीं क्लास के नन्हे भक्त से
Jhansi News
मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!
Hapur News
साहब! मेरे बेटे की बहू ने कर दी गोली मारकर हत्या, अब न्याय के लिए दर-दर भटक रही मां
Lucknow latest news
वैष्णो देवी हादसे में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख
meerut varanasi vande bharat train
मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन शुरू, जानें टाइमिंग और किराया
ganesh chaturthi 2025
मुस्लिमों ने गणपति को चढ़ाए 200 किलो लड्डू, गणेश चतुर्थी पर पेश की गजब मिसाल
Agra News
नकली दवाओं के कारोबार पर 5वें दिन भी ताबड़तोड़ एक्शन, जांच में चौंकाने वाला खुलासा
Shahjahanpur News
अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान
Sambhal latest news
संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत
;