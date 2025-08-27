Ayodhya weather: अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी, जानें आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Aaj Ka Mausam: अयोध्या में हल्की से मध्यम बारिश ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है. आसमान में बादलों की लुकाछिपी और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 28 अगस्त का मौसम...
Ayodhya weather update: उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है. लखनऊ समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. वहीं अयोध्या में सोमवार से ही रिमझिम बारिश जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
सरयू के जल में बढ़ोतरी होने की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. किसानों को फसलों की देखभाल और अतिरिक्त पानी की निकासी के इंतजाम करने की सलाह दी गई है. वहीं सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है.
कैसा रहा आज का मौसम
कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 31° डिग्री और न्यूनतम 25° डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह बारिश धान और खरीफ फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है. वहीं 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 24°C रहने की संभावना, 90% आर्द्रता और तूफ़ान-बारिश का अनुमान बताया गया है. वहीं आगे वाले कई दिनों तक ऐसा ही मौैसम रहेगा.
