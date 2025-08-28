Ayodhya weather: उमस भरी गर्मी से बेहाल अयोध्यावासी, बदलते मौसम ने बढ़ाई टेंशन, जानें आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून सुस्त पड़ गया है. कई जगहों पर सिर्फ हल्की-फुल्की बौछारें हो रही हैं, जिससे लोगों को राहत के बजाय उमस भरी गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है. बारिश रुकते ही धूप की तपिश और चिपचिपाहट लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है.

कैसा रहा गुरुवार का मौसम

28 अगस्त को अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश थमते ही धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया. दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज हुआ. आर्द्रता का स्तर 66 से 86 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे दिनभर गर्मी और पसीने से लोग परेशान रहे. बरसात की उम्मीद टूटने से लोगों को खासा निराशा हाथ लगी.

कैसा रहेगा 29 अगस्त का मौसम

29 अगस्त को अयोध्या में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना बनी रहेगी. तापमान लगभग 32 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रह सकता है. आर्द्रता 66 से 86 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है, जिससे उमस से राहत मिलना मुश्किल होगा. हालांकि बौछारें पड़ने से कुछ देर का ठंडापन जरूर महसूस होगा.

30 अगस्त का मौसम

वहीं 30 अगस्त के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 91 प्रतिशत तक रहने की संभावना जताई गई है. इस दिन भी हल्की बारिश और गरज के साथ तूफान आ सकता है. गर्मी और उमस का असर बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है.



बादल छाए रहेंगे

31 अगस्त को अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. तापमान लगभग 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया जा सकता है. आर्द्रता का स्तर 69 से 93 प्रतिशत तक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन मध्यम वर्षा और गरज-चमक के साथ तूफान की आशंका जताई है, जिससे उमस से राहत मिल सकती है.