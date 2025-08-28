Ayodhya weather: उमस भरी गर्मी से बेहाल अयोध्यावासी, बदलते मौसम ने बढ़ाई टेंशन, जानें आने वाले दिनों का मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900263
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya weather: उमस भरी गर्मी से बेहाल अयोध्यावासी, बदलते मौसम ने बढ़ाई टेंशन, जानें आने वाले दिनों का मौसम

Ayodhya weather update: अयोध्या में मौसम करवटें बदल रहा है. कभी तेज धूप से लोग बेहाल हो रहे हैं तो कभी बादल छा जाते हैं और बौछारें राहत देती हैं. बीते दिन बारिश थमने के बाद उमस ने लोगों को खूब परेशान किया. दिनभर लोग पसीने से तर-बतर रहे और आसमान की ओर नजरें टिकाए बारिश की उम्मीद करते रहे, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून सुस्त पड़ गया है. कई जगहों पर सिर्फ हल्की-फुल्की बौछारें हो रही हैं, जिससे लोगों को राहत के बजाय उमस भरी गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है. बारिश रुकते ही धूप की तपिश और चिपचिपाहट लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है.

कैसा रहा गुरुवार का मौसम
28 अगस्त को अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश थमते ही धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया. दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज हुआ. आर्द्रता का स्तर 66 से 86 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे दिनभर गर्मी और पसीने से लोग परेशान रहे. बरसात की उम्मीद टूटने से लोगों को खासा निराशा हाथ लगी.

कैसा रहेगा 29 अगस्त का मौसम
29 अगस्त को अयोध्या में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना बनी रहेगी. तापमान लगभग 32 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रह सकता है. आर्द्रता 66 से 86 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है, जिससे उमस से राहत मिलना मुश्किल होगा. हालांकि बौछारें पड़ने से कुछ देर का ठंडापन जरूर महसूस होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

30 अगस्त का मौसम
वहीं 30 अगस्त के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 91 प्रतिशत तक रहने की संभावना जताई गई है. इस दिन भी हल्की बारिश और गरज के साथ तूफान आ सकता है. गर्मी और उमस का असर बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है.
 
बादल छाए रहेंगे
31 अगस्त को अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. तापमान लगभग 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया जा सकता है. आर्द्रता का स्तर 69 से 93 प्रतिशत तक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन मध्यम वर्षा और गरज-चमक के साथ तूफान की आशंका जताई है, जिससे उमस से राहत मिल सकती है.

 

TAGS

Ayodhya Weather Today

Trending news

Barabanki News
अरे ये क्या बोरिंग से अपने आप निकल रहा पानी! धान के खेत में दिखा अनोखा अजूबा
Chandauli News
GF के धोखे से टनका प्रेमी का माथा, 'शोले' स्टाइल में टावर पर चढ़ा, किया जमकर हंगामा
Meerut latest news
UP के इस शहर में नए हवाई अड्डे के लिए जमीन का हुआ इंतजाम, जल्द शुरू होंगी उड़ानें
Sonbhadra News
फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार
Kushinagar News
'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर कभी नहीं उठा महादेव बना कलाकार
Ayodhya news
जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट
kanpur latest news
घर पर बमबारी... कानपुर में बाइक सवार दबंगों का कोहराम, सामने आया दहशतभरा CCTV वीडियो
Hardoi News
घर बुलाया और काट दिया प्राइवेट पार्ट! प्रेमी के 'ब्लैकमेल' का लिया खौफनाक बदला
prayagraj news
पांच बलि देने का था इरादा… दादा ही बन बैठा पोते का काल
Sambhal Violence Report
हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल दंगों की रिपोर्ट ने चौंकाया
;