अयोध्या में बारिश का कहर, सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, अलर्ट पर प्रशासन

Ayodhya Weather Today/प्रवेश पांडेय: नेपाल और तराई के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश का असर अब अयोध्या में दिखने लगा है. सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और यह खतरे के निशान से लगभग 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. दो दिन पहले गिरजा बैराज समेत अन्य बैराजों से लगभग 4.80 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है.

18 गांव बाढ़ से प्रभावित, चौकियां अलर्ट पर

अयोध्या जिले की रुदौली, सोहावल और सतरिख तहसील के 18 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इन गांवों में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिले के उच्च अधिकारी लगातार संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जलस्तर में अब भी बढ़ोतरी जारी है. वर्षा काल और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश इसकी मुख्य वजह है.

नाव चलाने पर प्रतिबंध, घाटों पर सख्ती

सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 10 अगस्त तक किसी भी प्रकार के नौकायन (बोटिंग) पर रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से मना किया गया है. एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और अस्थायी ब्रिज के भीतर ही स्नान करने की सलाह दी जा रही है. घाटों पर गश्त बढ़ा दी गई है और सुरक्षित स्नान के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

अधिकारियों का बयान

सहायक अभियंता अमन राज ने बताया कि सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते यह स्थिति बनी है. कुछ पानी बैराजों से छोड़ा गया है लेकिन अधिकांश पानी प्राकृतिक वर्षा से आ रहा है. 2009 में यह स्तर 94.01 सेंटीमीटर ऊपर था, जो अब तक का सबसे अधिक था. फिलहाल स्थिति उससे कम है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है. वहीं डीएम अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे ने प्रशासन को सतर्क रहने और राहत कार्यों को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं.

कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं शुक्रवार को भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. अगर तापमान की बता करें तो अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहने की संभावना बताई जा रही है.

