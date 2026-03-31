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अयोध्या में बदलते मौसम का असर, सेहत पर पड़ रहा है भारी प्रभाव, जानिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल का मौसम?

Ayodhya Weather: अयोध्या में मौसम का लगातार बदलना अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है. सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सर्दी-जुखाम, बुखार, सर्वाइकल और लूज मोशन जैसी बीमारियों से बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:24 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ayodhya Weather: अयोध्या में लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत पर असर साफ दिखाई दे रहा है. सर्दी, जुखाम, बुखार, सर्वाइकल, लूज मोशन जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है.

बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव
बारिश के बाद कुछ दिन मौसम ठंडा रहा, लेकिन अब तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सुबह और शाम हल्की ठंडक है, जबकि रात में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. ऐसे मौसम में शरीर कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

बाल रोगियों की बढ़ती संख्या
 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में सर्दी-जुखाम और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है. लूज मोशन के मामले भी सामने आ रहे हैं. गंभीर स्थिति वाले बच्चों को जांच के बाद अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, ताकि समय पर इलाज किया जा सके. वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ के अनुसार इस मौसम में कमर दर्द, जोड़ दर्द और सर्वाइकल की शिकायत लेकर मरीजों की संख्या बढ़ गई है. गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है.

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अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता
अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं और मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है. तापमान में बदलाव से अस्थमा और श्वास रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है.
 चिकित्सक लोगों से खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखने, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखने और किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील कर रहे हैं. मौसम की बदलती स्थितियों में सावधानी से बीमारियों से बचाव किया जा सकता है.

मौसम का हाल और पूर्वानुमान
 31 मार्च को तापमान 36° से 19° डिग्री के बीच रहा. दिन भर गर्मी और धूप रही, जिससे लोग कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर रहे थे. वहीं 1 अप्रैल को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, तापमान 36° से 20° डिग्री, आर्द्रता 80-60 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. 

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