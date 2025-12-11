ठंड से कांपे अयोध्यावासी! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन, जानें कैसा रहेगा 12 दिसंबर का मौसम

Ayodhya Weather Today: अयोध्या में पछुआ हवाओं के चलते गलन बढ़ गई है और घना कोहरा छाने लगा है. सुबह के समय आवागमन प्रभावित हो रहा है. सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं. ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सुबह तेज ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तर भारत में मौसम का तेज बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर की शुरुआत के साथ उत्तर भारत में अचानक ठंडक बढ़ी है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बढ़ रही है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में सर्दी और कोहरा दोनों बढ़ने लगे हैं. यह बदलाव अरब सागर से आ रही नमीभरी हवाओं और पहाड़ी मौसम के प्रभाव से हो रहा है.

पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट और उसका असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक-दो दिन में पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है. जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी, हवा की दिशा बदलकर मैदानी क्षेत्रों में और ठंड पहुंचेगी. इससे अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में रात और दिन दोनों के तापमान में गिरावट आएगी तथा सर्दी का दायरा और बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में आज का मौसम (11 दिसंबर)

11 दिसंबर को अयोध्या में अधिकतम तापमान 23°C और न्यूनतम 8°C रहा. आर्द्रता 80% से 60% के बीच दर्ज की गई. पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता अत्यंत कम रही. सुबह से ही शहर में ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा तथा वाहनों की गति पर भी असर पड़ा.

कल का पूर्वानुमान (12 दिसंबर)

12 दिसंबर को अयोध्या में अधिकतम तापमान 24°C और न्यूनतम 9°C रहने का अनुमान है. सुबह तड़के कोहरा या हल्की धुंध छाने की संभावना है. नमी का स्तर 80%–60% रहेगा. आगामी दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे सर्दी और कोहरे का असर और अधिक बढ़ने की संभावना है.

और पढे़ं: बुंदेलखंड में सर्द हवाओं की दस्तक! कोहरे संग बढ़ेगी ठिठुरन, हर जिले का मौसम बदलेगा रंग

