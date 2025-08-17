Ayodhya Weather: बेवफा निकले बादल! बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग, जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम
Ayodhya Weather: बेवफा निकले बादल! बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग, जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम

Ayodhya Weather Today: इन दिनों रामनगरी अयोध्या का मौसम बदल गया है. एक ओर सरयू नदी ने जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर उमस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 18 अगस्त को अयोध्या का मौसम कैसा रहेगा…

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:16 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya  Weather Today: यूपी के कई जिलों में बारिश की रफ्तार धीमी हो गई है, जिसकी वजह से उमस ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. रामनगरी अयोध्या का हाल भी ऐसा ही है. 17 अगस्त को अधिकतम तापमान 35° और न्यूनतम 26° दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 70% रही. आसमान अधिकतर साफ रहा.

अयोध्या में तापमान और परेशानी
पिछले दो दिनों से तेज धूप के कारण अयोध्या में गर्मी बढ़ गई है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 4.4 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया. उमस भरी गर्मी से लोग खासे परेशान हैं, खासकर छोटे बच्चे. कई बच्चों को वायरल फीवर की वजह से अस्पतालों में भर्ती तक करना पड़ा है.

बारिश की उम्मीद कब?
हालांकि अयोध्या के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उससे कोई खास राहत नहीं मिली. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में मानसून कमजोर है, इस वजह से ज्यादा बारिश नहीं हो रही. आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम पर्यवेक्षक डॉ. शंख माधव त्रिपाठी के मुताबिक, इस समय आर्द्रता 54% से 88% के बीच है और हवाएं दक्षिण-पूर्वी दिशा से 3.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं.

आगामी पूर्वानुमान
18 अगस्त को भी अयोध्या का मौसम लगभग साफ रहेगा. तापमान 35°/26° के बीच रहेगा और आर्द्रता करीब 70% तक हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 अगस्त के बाद मौसम में बदलाव होगा और बारिश की संभावना बढ़ जाएगी.

;