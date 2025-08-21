Ayodhya Weather: अयोध्या हुआ कूल-कूल, उमस और गर्मी से मिली राहत, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम

Ayodhya Weather Today: रामनगरी में कई दिनों की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार को मौसम ने करवट बदली. दोपहर में रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. पर्यटक और भक्त बारिश का आनंद लेते दिखे. सरयू घाट और मंदिरों पर भक्तों की भीड़ बनी रही, जिससे धार्मिक माहौल में उत्साह देखने को मिला.

बारिश से बढ़ा जलस्तर

राम की पैड़ी पर जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के कारण नहर का जलस्तर अचानक बढ़ गया. घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गईं, जिससे स्नान के दौरान सतर्कता की आवश्यकता महसूस हुई. प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि कोई दुर्घटना न हो. वहीं आज यानी 21 अगस्त को हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को राहत दी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत रहा. हालांकि, बारिश थमने के बाद भी कई इलाकों में उमस की समस्या बनी रही और लोग असुविधा महसूस करते रहे.

पिछले दिनों की स्थिति

हाल के दिनों में अयोध्या का मौसम बेहद गर्म और असामान्य रहा. अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से चार डिग्री ज्यादा था. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज हुआ. इस भीषण गर्मी और उमस ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और लोग चिड़चिड़ेपन व थकान का शिकार होने लगे. वहीं उमस भरे मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा. लगातार पसीने के कारण कमजोरी महसूस हुई. कई बच्चों को वायरल बुखार ने घेर लिया और अस्पताल पहुंचना पड़ा. वहीं बुजुर्ग सांस की दिक्कत और रक्तचाप जैसी समस्याओं से परेशान हुए. इस कारण मौसम उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण बन गया.

22 अगस्त का पूर्वानुमान और सलाह

22 अगस्त को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. उमस बरकरार रहेगी, इसलिए विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे पानी अधिक पिएं, धूप से बचें और खासतौर पर बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें.

