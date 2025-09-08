रामनगरी में सरयू का रौद्र रूप! अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानें मंगलवार का मौसम
रामनगरी में सरयू का रौद्र रूप! अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानें मंगलवार का मौसम

Ayodhya Weather: रामनगरी में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा मंगलवार का मौसम...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:54 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya Weather Today:  अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. भले ही बीते 24 घंटों में जलस्तर कुछ सेंटीमीटर कम हुआ है, लेकिन बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है. आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है और प्रशासन के साथ SDRF की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं.

कैसा रहा आज का मौसम
सोमवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने जिले का मौसम सुहाना बना दिया. उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने सुबह उठते ही ठंडी हवाओं का आनंद लिया. बारिश ने ऐसा माहौल बना दिया कि बच्चे-बुजुर्ग सभी को राहत महसूस हुई. इससे पहले लगातार गर्मी और नमी से लोग बेहाल थे, लेकिन इस बारिश ने मौसम में ताजगी भर दी.

कैसा रहेगा मंगलवार का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर 60% से 85% तक दर्ज किया जा सकता है. इसका असर यह होगा कि उमस बरकरार रहेगी, लेकिन बारिश और तूफानी हवाएं वातावरण को ठंडा और सुहाना बनाने में मदद करेंगी.

बारिश और तूफान का पूर्वानुमान
अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान की संभावना है. मानसून की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बादलों का असर दिखाई देगा. मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है, खासकर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वालों को.

गोरखपुर-बस्ती मंडल का असर और राहत
गोरखपुर-बस्ती मंडल की नदियों में जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है. अयोध्या में सरयू का जलस्तर 23 सेंटीमीटर कम हुआ है, जबकि तुर्तीपार में 8 सेंटीमीटर घटा है. हालांकि खतरे का निशान पार करने के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मौसम का यह बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए मिश्रित असर ला सकता है. कहीं फसल को नुकसान, तो कहीं राहत.

;