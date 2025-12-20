Advertisement
Ayodhya Ram Mandir: गर्भगृह में हीटर...केसर दूध-हलवे का भोग, आ रही पश्मीना शॉल; जानें रामलला को ठंड से बचान के कैसे हुए इंतजाम?

Winter Preparations in Ayodhya Ram Mandir: इन दिनों उत्तर प्रदेश में ठंड से लोगों का बुरा हाल है. इससे भगवान भी अछूते नहीं है. बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश के मंदिरों में न सिर्फ भगवान को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं, बल्कि अयोध्या और काशी में तो खास इंतजाम भी किए गए हैं. यहां जानिए कैसी है भगवान के लिए सर्दी की तैयारी?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:13 PM IST
Ayodhya Ram Mandir
Winter Preparations in Ayodhya Ram Mandir: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर अब मंदिरों में भी दिखने लगा है. प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में अयोध्या और वाराणसी शामिल हैं. ऐसे में ठंड से बचाव के लिए मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों को ऊनी वस्त्र, रजाई और कंबल ओढाए गए हैं. इतना ही नहीं कई बड़े मंदिरों में तो ब्लोवर भी लगाए गए हैं. 

कैसी है राम मंदिर में सर्दी की तैयारी?
अब अगर बात करें अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर की तो वहां रामलला को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाया गया है. साथ ही उनका गुनगुने जल से स्नान करवाया जा रहा है. यहां तक ​​कि पंचामृत भी गर्म किया जा रहा है. रामलला को रात में रजाई भी ओढ़ाई जा रही है. इतना ही नहीं भोग में पूड़ी-सब्जी के अलावा केसर युक्त दूध, देशी घी से बना हलवा परोसा जा रहा है. 

जल्द आने वाला है पश्मीना शॉल
पुजारी का कहना है कि भगवान दिन के हिसाब से अलग-अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं. भगवान राम सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी कपड़े पहनते हैं. ये सभी वस्त्र ऊनी हैं. उनके लिए पश्मीना शॉल जल्द ही आने वाला है.
  
भोग राग व्यवस्था में भी मौसमी बदलाव
रामलला को ठंड से बचाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तमाम सतर्कता बरत रहा है. ताकि मौसम के प्रभाव से उनकी दिव्य सेवा प्रभावित न हो. भोग राग व्यवस्था में भी मौसमी बदलाव कर दिए गए हैं. जहां श्रीरामवल्लभाकुंज में अंगीठी के साथ भगवान को ब्लोअर की गर्म हवा दी जा रही है, वहीं हनुमानगढ़ी में विराजे बजरंग बली को रजाई ओढ़ाई जा रही है. उन्हें रबड़ी, पूड़ी, देसी घी का हलवा और खीर जैसे भोग लगाए जा रहे हैं.

सिर्फ अयोध्या राम मंदिर भी नहीं, बल्कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं. सभी मंदिरों में एक जैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है. सभी देवी-देवताओं को ऊनी कपड़े पहना दिए गए हैं. साथ ही खास इंतजाम भी किए गए हैं. ताकि उन्हें ठंड ना लगे.

