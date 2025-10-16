Ayodhya News: गांव में रोड नहीं, बेटों की नहीं हो रही शादी! अरसे से इंतजार में हो रहे अधेड़, MLA ने बताया कब बदलेगी तस्वीर?

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव, जहां आज भी लोग आदिमानव जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है. सड़क न होने की वजह से गांव के लड़कों की शादियां नहीं हो रही है. अयोध्या जिले की मां कामाख्या धाम नगर पंचायत अंतर्गत आने वाला कोरैय्या गांव आजादी के 78 साल बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है. आज जब देश डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन और चंद्रयान की बात कर रहा है, तब कोरैय्या गांव के लोग अभी भी हर रोज कच्चे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं.

यह गांव आज भी विकास की उस दौड़ से पीछे छूट गया है, जहां सरकारें दावा करती हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कोरैय्या गांव तक जाने के लिए न कोई पक्की सड़क बनी है, न ही किसी योजना की ठोस नींव रखी गई है.

सुन लो सरकार, देख लो हालात

गांव के बुजुर्ग व महिलाएं बताती हैं कि आज़ादी के समय से अब तक नेता आए, वादे हुए, कागज पर योजनाएं बनीं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ. बारिश के मौसम में गांव तक पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता. महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज-सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और अब इस गांव में सड़क न होने के कारण युवाओं की शादियों पर चंद्रग्रहण लगता नजर आ रहा है. जिससे शादी-ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सड़क बाधा बन गयी.

क्या बोले स्थानीय लोग?

बारात गांव तक पहुंचने से कतराती है, टेंट, सामान और वाहन गांव तक आ ही नहीं पाते. यह ना सिर्फ सामाजिक अपमान का कारण बनता है, बल्कि ग्रामीणों में मायूसी भी भर देता है. जी मीडिया के कैमरे पर एक महिला ने बताया कि साहब 12 साल का बेटा सड़क न होने का कारण एक्सीडेंट हो गया था और अम्मा बचा लो अम्मा बचा लो की गुहार लगाता रहा, लेकिन सड़क न होने के कारण बेटे को अस्पताल नही पहुंचा पाई और बेटे ने दम तोड़ दिया.

बड़ी समस्या है. बच्चे स्कूल नहीं जा पाते है. इस गांव में सड़क न होने से शिक्षा भी रूठी हुई है. बरसात में कोरैय्या गांव का संपर्क दुनिया से टूट जाता है. कोई हाल खबर लेने वाला नहीं है. जनप्रतिनिधि चुनावों के समय गांव आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं. कहते है भैय्या वोट दो इस बार सड़क बनवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद पांच साल तक गांव का रास्ता भूल जाते हैं. सवाल यही उठता है कि क्या गांव सिर्फ वोटबैंक है? क्या विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा?

यूं ही नहीं भरोसा है योगी सरकार पर

इलाकाई विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि पूर्व में कांग्रेस व उनकी सहेली पार्टियां राज किया था और जो रूदौली का बजट रहता था. उसको बाराबंकी में खर्च किया जाता था. प्रदेश में योगी सरकार बनी, जिसके बाद विकास की गति बढ़ी. कोरैय्या गांव में लाइट व पानी की व्यवस्था हो गयी है. सड़क बनने में वन विभाग रोड़ा बन रहा है. इसलिए अब तक सड़क नहीं बन पाई, लेकिन अब बीजेपी विधायक के जवाबों में ही सवाल निकल आया कि क्या बीजेपी सरकार में वन विभाग का सरकार से बड़ा पद है, क्या वन विभाग विकास कार्यो में सच मे रोड़ा बन रहा है.फिर भी गांववालों को योगी सरकार से उम्मीद है.

लोगों का मानना है कि अगर ये बात मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचेगी तो गांव में सड़क जरूर बनेगी, क्योंकि योगी जी ने प्रदेश के दूरदराज इलाकों तक सड़कें पहुंचाईं हैं और अगर कोरैय्या की आवाज उन तक पहुंची, तो शायद यह सपना भी हकीकत बन जाए.

सड़क का सपना भी एक दिन सवेरा देगा

78 साल बाद भी एक सड़क न बन पाना सिर्फ कोरैय्या की नहीं, बल्कि उन सैकड़ो गांवों की कहानी है, जो अब भी विकास के नक्शे से गायब हैं. कोरैय्या गांव पहले ग्राम सभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब सरकारी कागजों में कोरैय्या गांव के लोग शहरी जीवन जी रहे है, क्योंकि कोरैय्या गांव दो साल पूर्व ही आदर्श नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम में शामिल हो गई थी और यही ग्राउंड जीरो पर नगर पंचायत क्षेत्र की हकीकत.

कब बनेगी ये सड़क?

बीजेपी विधायक का कहना है कि कोरैय्या गांव जाने के लिए वन विभाग की थोड़ी जमीन से गुजरना पड़ता है और इसी वजह से सड़क बनने में वन विभाग रोड़ा बन रहा है. हालांकि, ये भी कहा कि वन विभाग को समय दिया गया है. जल्द ही वन विभाग जो समय दिया गया उस अवधि में समस्या हल निकालेगा और रास्ता बनना शुरू हो जाएगा. यही नहीं सड़क के लिए प्रस्ताव गए जल्द ही सड़क बनना शुरू हो जाएगी.

