Ayushman Golden Cards: आयुष्मान गोल्डन कार्ड अभियान, 5 लाख तक फ्री इलाज, जानिए किसे मिलेगा लाभ और कैसे बनवाएं कार्ड

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: अयोध्या जनपद में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा. 19 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में गरीब किसानों और पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे.

CMO ने क्या कहा?

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील बनियन ने बताया कि जिलाधिकारी अयोध्या के निर्देशन में जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्य पंचायत भवनों पर किया जाएगा. पंचायत सहायकों की मदद से पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके.

स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक

इसको लेकर सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है. स्वास्थ्य विभाग की टीम इस दौरान सिर्फ आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनाएगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी करेगी. खासतौर पर मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या के लिए मौके पर जांच की व्यवस्था की गई है और एक महीने बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाएगा.

पांच लाभ तक मुक्त इलाज

इससे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को समय पर इलाज और राहत मिल सकेगी. प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीबों और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है. अब गांव-गांव में चलाए जा रहे इस अभियान से स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगा.

किसे मिलेगा लाभ?

आयुष्मान गोल्डन कार्ड का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के तहत पहचाना गया है. इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, निराश्रित, या कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को भी यह लाभ मिलता है.

और पढे़ं: अयोध्या से रूठे मेघों की होगी वापसी! उमस और चिलचिलाती धूप से मिलेगी राहत, आ गया मौसम का नया अपडेट

