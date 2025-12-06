Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Alert In Kashi Ayodhya: बाबरी विध्वंस की बरसी पर अभेद्य किले में तब्दील हुए वाराणसी-अयोध्या, 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट

varanasi High Alert: शनिवार को बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी है. वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है. संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है. अयोध्या की सीमा से लेकर अयोध्या धाम के सभी चौक-चौराहों पर भी कड़ी सुरक्षा है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:18 AM IST
Varanasi News
वाराणसी/जयपाल: बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर काशी में हाई अलर्ट  है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.  पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश हैं. शहर में किसी भी अप्रिय घटना या शांति भंग की कोशिश को नाकाम करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. 

दालमंडी और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
दालमंडी और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.  इन क्षेत्रों में पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं.  वाराणसी के सभी थानों के पुलिस फोर्स को ''अलर्ट मोड'' पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. यहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है. 

ड्रोन और चप्पे-चप्पे पर लगे CCTV
पूरे शहर की विशेष निगरानी के लिए ड्रोन और चप्पे-चप्पे पर लगे CCTV कैमरों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है. 
प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. 

इसी को ध्यान में रखते हुए, लुधपुरा सहित नगर की अन्य मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी.  पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए ताकि कोई अनहोनी घटना न हो सके. थानाध्यक्ष कमल भाटी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.  उन्होंने मस्जिद के आसपास तैनात जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मी तैनात
 DCP क्राइम, सरवनन ठगमणि का कहना है, "वाराणसी कमिश्नरेट से लेकर सभी ज़ोन में सभी लोग हाई अलर्ट पर हैं... वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग की जा रही है और सभी 84 घाटों पर पेट्रोलिंग तैनात की गई है. अस्सी घाट, नमो घाट और दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती के दौरान खास निगरानी रखी जाएगी. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड RPF और GRP के साथ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चेकिंग कर रहे हैं. बस स्टैंड पर भी चेकिंग की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और संकटमोचन हनुमान मंदिर में खास सुरक्षा तैनात की गई है..."

अयोध्या में चौकसी कड़ी
बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट है.  दिल्ली बम धमाके के बाद अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए शुक्रवार शाम एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने शहर के मुख्य मार्गों पर रूट मार्च किया. अयोध्या की सीमा से लेकर अयोध्या धाम के सभी चौक-चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. 

अयोध्या: चेकिंग अभियान 
अयोध्या, उत्तर प्रदेश | SP चक्रपाणि त्रिपाठी कहते हैं, "अलग-अलग जगहों पर चेकिंग का इंतज़ाम है... हमने सभी होटलों और धर्मशालाओं से कहा है कि वे वहां रुकने वाले विज़िटर्स का रिकॉर्ड रखें, जिसे हमारे अधिकारी वेरिफ़ाई करेंगे। गाड़ियों की रेगुलर चेकिंग की जा रही है। हमारी टीमें घाटों और दूसरे इलाकों में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं... सिक्योरिटी चेक और सर्विलांस के साथ-साथ क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग टीमें हैं..."

Ayodhya news
