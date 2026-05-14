Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3217342
Zee UP-UttarakhandAyodhya

बलरामपुर में खूनी संघर्ष! बीच-बचाव करने पहुंचे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष को पीट पीटकर मार डाला

Balrampur News: दो पक्षों की महिलाओं के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड चलीं. मारपीट रोकने पहुंचे पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 14, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलरामपुर में खूनी संघर्ष! बीच-बचाव करने पहुंचे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष को पीट पीटकर मार डाला

Balrampur News: बलरामपुर के परसरामपुर गांव में दूल्हे को गांव घुमाने की रस्म के दौरान शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दो पक्षों की महिलाओं के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड चलीं. मारपीट रोकने पहुंचे पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव (57) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

दूल्हे को गांव घुमाने की रस्म के दौरान विवाद 
मृतक की पत्नी सुशीला देवी के मुताबिक, गुरुवार सुबह गांव निवासी जयकरन उर्फ पेटबली की पत्नी अपने बेटे, जो हाल ही में दूल्हा बना था, को गांव घुमाने की रस्म निभाने निकली थीं. उनके साथ परिवार और गांव की कई महिलाएं भी मौजूद थीं. इसी दौरान दो दिन पहले बारात रवानगी के समय हुए विवाद को लेकर उन्होंने गांव की एक अन्य महिला को उलाहना देना शुरू कर दिया. बात बढ़ी तो दोनों पक्षों की महिलाएं आमने-सामने आ गईं और मारपीट शुरू हो गई.

दोनों पक्ष आमने सामने आ गए 
ग्रामीणों के अनुसार, विवाद बढ़ने पर जयकरन की पत्नी ने अपने मायके विशुनपुर खरहना से रिश्तेदारों को बुला लिया. आरोप है कि कुछ ही देर में कई लोग लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और चेन लेकर मौके पर पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया. देखते ही देखते पूरा गांव रणक्षेत्र में बदल गया. हंगामा और मारपीट की सूचना मिलने पर पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव बीच-बचाव करने पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें विपक्षी पक्ष का समझ लिया और उनके ऊपर हमला बोल दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज 
इस दौरान उनके सिर पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े. परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर गोंडा रेफर कर दिया गया. गोंडा पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पत्नी सुशीला देवी की तहरीर पर जयकरन, रामदास कश्यप, हजारी और रिंकू कश्यप समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. 

12 मई को डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद 
ग्रामीणों का कहना है कि 12 मई को जयकरन के बेटे की शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था. उस समय गांव के लोगों ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन उसी रंजिश ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया. अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है. 

TAGS

balrampur news

Trending news

PCS Transfer
यूपी में 84 PCS अफसरों का तबादला, सीएम योगी ने बदले कई ADM
Kaushambi Accident
एक बाइक पर 5 सवारी... कौशांबी में भीषण सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत
Lucknow news
आंधी-तूफान प्रभावित परिवारों को लेकर सीएम योगी को बड़ा ऐलान, नुकसान की भरपाई होगी!
congress rahul gandhi news
राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति केस में जांच एजेंसियों को नोटिस, जानें पूरा मामला
Bijnor Viral Video
लग्जरी गाड़ियां त्याग घोड़ा-बग्गी पर सवार हुए भाजपा नेता, PM की अपील का बड़ा असर
Om Prakash Rajbhar
सपा में दगे कारतूस रह गए... जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर बोला हमला
Gorakhpur News
‘मां-पापा मुझे माफ कर देना...’ B Tech छात्र की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप
Moradabad news
बेटी ही निकली घर की गद्दार! प्रेमी संग रची 1.20 करोड़ की लूट की साजिश
mathura vrindavan
उंगलियों पर होगा 'मथुरा शहर' बिजली-पानी से लेकर सफाई तक घर बैठे होगा समाधान
Gorakhpur News
अस्पताल बना मंडप, ICU में दूल्हे ने भरी दुल्हन की मांग… भावुक करने वाली प्रेम कहानी