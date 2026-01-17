Toll Plaza पर बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं! गडकरी जी के डिपार्टमेंट में शिकायत करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Barabanki Toll Plaza News: बाराबंकी में टोल प्लाजा पर अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करना भारी पड़ गया है. इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने सख्ती दिखाई है. एनएचएआई ने गतौना टोल प्लाजा का तत्काल प्रभाव से न सिर्फ ठेका रद्द कर दिया है, बल्कि एजेंसी के ₹5.3 करोड़ की बैंक गारंटी/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

अधिवक्ता से मारपीट के मामले में कार्रवाई

इतना ही नहीं एजेंसी को कारण बताओ नोटिस देकर एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. एनएचएआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह घटना अनुबंध समझौते का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मी आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और अपने आचरण में पूर्ण अनुशासन और शालीनता बनाए रखेंगे. यह घटना एजेंसी द्वारा अनुशासन, उचित पर्यवेक्षण और अनुबंधीय दायित्वों के पालन में गंभीर विफलता को दर्शाती है.

अनुशासनहीनता के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति

एनएचएआई की मानें तो वह सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और टोल प्लाज़ाओं पर किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुशासनहीनता के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाता है.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित गतौना टोल प्लाजा की है. प्रतापगढ़ निवासी अधिवक्ता रत्नेश कुमार शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं. वह तीन अन्य अधिवक्ताओं के साथ 14 जनवरी को अपनी कार से लखनऊ जा रहे थे. जब वह टोल प्लाजा पर पहुंचे तो टोल कर्मियों से बहस हो गई. बहस होने पर कर्मचारी भड़क गए और अधिवक्ता के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं उनकी सोने की अंगूठी छीन ली. इस घटना में अन्य अधिवक्ता भी घायल हो गए थे.

पुलिस ने पांच आरोपियों को दबोचा

इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. पुलिस ने मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई. अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि टोल प्लाजा के संचालन और स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री व्यवस्था पर प्रबंधक से बात कर गंभीरता से विचार होगा.

एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी

अब इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने टोल संचालन करने वाली एजेंसी मेसर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. उधर, प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

