/बस्ती में कलयुगी पिता की हैवानियत, महीनों तक दो नाबालिग बेटियों संग करता रहा दुष्कर्म, अब पुलिस ने दबोचा

क्या है ये पूरा मामला?

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ अपनी ही सगी बेटियों से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है. यह मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां 14 और 16 साल की दो बहनों ने अपने सगे पिता पर जबरन शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है. दोनों पीड़िता का आरोप है कि उसका पिता कई महीनों से उसके साथ गलत हरकत कर रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है.