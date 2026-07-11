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बस्ती में कलयुगी पिता की हैवानियत, महीनों तक दो नाबालिग बेटियों संग करता रहा दुष्कर्म, अब पुलिस ने दबोचा

Basti Crime News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पिता पर अपनी ही दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता शराब के नशे में उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 11, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:14 AM IST
बस्ती में कलयुगी पिता की हैवानियत, महीनों तक दो नाबालिग बेटियों संग करता रहा दुष्कर्म, अब पुलिस ने दबोचा
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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