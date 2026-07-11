/बस्ती में कलयुगी पिता की हैवानियत, महीनों तक दो नाबालिग बेटियों संग करता रहा दुष्कर्म, अब पुलिस ने दबोचा

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Basti Crime News/ राघवेंद्र सिंह: बेटी जिस पिता की उंगली पकड़ कर चलना सीखती है और जिस पिता का साया बेटी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वही पिता अगर बेटी की अस्मिता पर हमला करने लगे तो रिश्तों का सबसे पवित्र बंधन भी शर्मसार हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के बस्ती में, जहां दो सगी बेटियों ने अपने ही पिता पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.
क्या है ये पूरा मामला?
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ अपनी ही सगी बेटियों से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है. यह मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां 14 और 16 साल की दो बहनों ने अपने सगे पिता पर जबरन शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है. दोनों पीड़िता का आरोप है कि उसका पिता कई महीनों से उसके साथ गलत हरकत कर रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है.
बेटियों के साथ पिता की गंदी हरकत
पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि उसके पिता शराब के नशे में अक्सर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं. पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दिया जाएगा. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब उसने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
तहरीर वापस लेने के लिए धमकी
पुलिस की मानें तो, जब दोनों बेटियां अपने पिता की हरकत से परेशान हो गई तो उन्होंने पूरी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने इसका विरोध किया, लेकिन वह नहीं रुका और अपनी ही सगी बेटियों से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी. तहरीर देने के बाद आरोपी पिता घर से फरार हो गया और अलग-अलग फोन नंबर से तहरीर वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी देने लगा.
आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार
वहीं, सीओ सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एक्टिव हुई और दरिंदे बाप को धर दबोचा. अभियुक्त के खिलाफ धारा 65(1), 352(2), 5N/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.