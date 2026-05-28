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राम मंदिर में शुक्रवार को भव्य ध्वजारोहण समारोह, जानें डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत कौन-कौन हस्तियां होंगी शामिल

राम मंदिर परिसर में शुक्रवार को भव्य ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है. इसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे. यह कार्यक्रम मां भगवती मंदिर में रखा गया है.       

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 28, 2026, 08:53 PM IST
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अयोध्या राम मंदिर
अयोध्या राम मंदिर

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या में 29 मई को राम मंदिर परिसर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है. राम मंदिर परकोटे में स्थित मां भगवती मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज स्थापना का भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा. इस विशेष अवसर पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी प्रमुख संत साध्वी ऋतंभरा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की उपस्थिति आयोजन को और अधिक विशेष बनाएगी.

डिप्टी सीएम करेंगे ध्वजारोहण
राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के अनुसार, मंदिर परिक्रमा मार्ग की उत्तर दिशा में बने मां दुर्गा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया जाएगा. शाम छह बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में साध्वी ऋतंभरा धर्मध्वज की स्थापना करेंगी. इसके बाद परकोटे में स्थित शेषावतार मंदिर पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ध्वज फहराएंगे.

पहली बार राम मंदिर परिसर में जुटेंगी 3 हजार मातृ शक्तियां
इस आयोजन की सबसे खास बात यह होगी कि पहली बार राम मंदिर परिसर में तीन हजार से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम देखने को मिलेगा. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. आयोजन में केंद्रीय मंत्री एवं विहिप से जुड़ी महिला पदाधिकारी मीनाक्षी ताई पेशवे और प्रज्ञा महाला भी मौजूद रहेंगी.

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भव्य समारोह के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम
भव्य आयोजन को देखते हुए राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरीय बनाया गया है. बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा पीएसी और सिविल पुलिस संभालेगी, जबकि प्रवेश द्वारों पर पीएसी, एसएसएफ और पुलिस बल की संयुक्त तैनाती रहेगी. मंदिर परिसर के अंदर सीआरपीएफ की छह कंपनियां लगातार निगरानी करेंगी.

क्यूआर कोड से मिलेगी एंट्री
इसके अलावा एंटी-सबोटाज टीम, बम निरोधक दस्ते और करीब 80 एटीएस व पीएसी कमांडो चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे. सभी आमंत्रित अतिथियों के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा. मंदिर परिसर की आकाशीय सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम और जैमर सक्रिय रखे गए हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

रामनगरी अयोध्या में इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है.

ये भी पढ़ें : राम मंदिर में सीएम योगी ने किया शिव मंदिर का ध्वजारोहण, 'जय श्रीराम' के जयकारों से गूंज उठा परिसर

 

 

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