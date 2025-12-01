अयोध्या में श्री राम आर्ष गुरुकुल का भूमिपूजन, प्रबंधक सतीश चंद्र शास्त्री बोले—अवध क्षेत्र का पहला गुरुकुल बनेगा

Ayodhya News: अयोध्या के ग्राम किनौली, टांडिया में सोमवार को श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान का भव्य भूमिपूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ. भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया.

अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने क्या कहा?

मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने गुरुकुल स्थापना को ‘‘युगांतकारी कार्य’’ बताते हुए कहा कि गुरुकुल परंपरा भारत की रीढ़ है और इसी से राष्ट्र का उत्थान संभव है. उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक शिक्षा में नैतिकता कमजोर पड़ती जा रही है, जिसके चलते युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं.उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति को संस्कारों में गिरावट का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि “हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़ा व्यक्ति मानवता का रक्षक बनता है, भक्षक नहीं.”

बाबा महादेव ने आगे कहा कि आज प्राचीन भारतीय संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जबकि उनके समाधान वेद–ग्रंथों और उपनिषदों में पहले से ही उपलब्ध हैं. उन्होंने प्रभु श्रीराम के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संरक्षण ही धर्म रक्षा का मार्ग है. उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर राम मंदिर की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा का उत्तरदायित्व गुरुकुल के ही शिष्य निभाएंगे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान से पूर्ण होंगे.

गुरुकुल के प्रबंधक ने क्या कहा?

गुरुकुल के प्रबंधक, राष्ट्र चिंतक एवं कथा व्यास पंडित सतीश चंद्र शास्त्री ने बताया कि एक समय भारत में साढ़े सात लाख गुरुकुल थे, जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने लगभग समाप्त कर दिया. उन्होंने कहा कि आज लोग धन कमाने में तो सफल हैं, लेकिन जीवन जीने की कला से दूर होते जा रहे हैं. शास्त्री ने कहा कि भारत माता की दो संतानें संस्कार और संस्कृति इन्हें संरक्षित करना ही गुरुकुल का ध्येय है.

उन्होंने गुरुकुल के माध्यम से अखंड भारत निर्माण के लक्ष्य का आह्वान किया और कहा कि यहां से अब्दुल कलाम जैसे प्रतिभावान छात्र निकलेंगे जो देश को विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देंगे. गुरुकुल अवध क्षेत्र का पहला संस्थान होगा जहां वेद और विज्ञान दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाएगी. कार्यक्रम में समाजसेवी पंकज तिवारी, ब्रह्म प्रसाद दुबे, लक्ष्मीकांत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.