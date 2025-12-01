Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3025432
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में श्री राम आर्ष गुरुकुल का भूमिपूजन, प्रबंधक सतीश चंद्र शास्त्री बोले—अवध क्षेत्र का पहला गुरुकुल बनेगा

Ayodhya News: अयोध्या जिले में श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया. भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि अन्तर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव उपस्थित रहे

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shri Ram Aarsh Gurukul Vidyapeeth
Shri Ram Aarsh Gurukul Vidyapeeth

Ayodhya News: अयोध्या के ग्राम किनौली, टांडिया में सोमवार को श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान का भव्य भूमिपूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ. भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया.

अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने क्या कहा?
मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने गुरुकुल स्थापना को ‘‘युगांतकारी कार्य’’ बताते हुए कहा कि गुरुकुल परंपरा भारत की रीढ़ है और इसी से राष्ट्र का उत्थान संभव है. उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक शिक्षा में नैतिकता कमजोर पड़ती जा रही है, जिसके चलते युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं.उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति को संस्कारों में गिरावट का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि “हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़ा व्यक्ति मानवता का रक्षक बनता है, भक्षक नहीं.”

बाबा महादेव ने आगे कहा कि आज प्राचीन भारतीय संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जबकि उनके समाधान वेद–ग्रंथों और उपनिषदों में पहले से ही उपलब्ध हैं. उन्होंने प्रभु श्रीराम के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संरक्षण ही धर्म रक्षा का मार्ग है.  उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर राम मंदिर की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा का उत्तरदायित्व गुरुकुल के ही शिष्य निभाएंगे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान से पूर्ण होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुकुल के प्रबंधक ने क्या कहा?
गुरुकुल के प्रबंधक, राष्ट्र चिंतक एवं कथा व्यास पंडित सतीश चंद्र शास्त्री ने बताया कि एक समय भारत में साढ़े सात लाख गुरुकुल थे, जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने लगभग समाप्त कर दिया. उन्होंने कहा कि आज लोग धन कमाने में तो सफल हैं, लेकिन जीवन जीने की कला से दूर होते जा रहे हैं. शास्त्री ने कहा कि भारत माता की दो संतानें  संस्कार और संस्कृति  इन्हें संरक्षित करना ही गुरुकुल का ध्येय है.

उन्होंने गुरुकुल के माध्यम से अखंड भारत निर्माण के लक्ष्य का आह्वान किया और कहा कि यहां से अब्दुल कलाम जैसे प्रतिभावान छात्र निकलेंगे जो देश को विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देंगे. गुरुकुल अवध क्षेत्र का पहला संस्थान होगा जहां वेद और विज्ञान दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाएगी. कार्यक्रम में समाजसेवी पंकज तिवारी, ब्रह्म प्रसाद दुबे, लक्ष्मीकांत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

driving license
यूपी परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू, DL बनवाने से पहने जान लें ये बड़े बदलाव
Lalitpur news
5 लाख दो नहीं तो वायरल कर दूंगा...प्रेमिका के साथ होटल में बनाया अश्लील वीडियो
codeine cough syrup
MLC बनने की ख्वाहिश! आलीशान महल...कफ सिरप मास्टरमाइंड ने कैसे की 100 करोड़ काली कमाई
Hapur News
हापुड़ में हाईवे किनारे मिला सूटकेस, खोलते ही पुलिस के उड़ गए होश !
Varanasi News
यूपी से बिहार जाना होगा और आसान, वाराणसी के इस ओवरब्रिज पर दौड़ेंगी गाड़ियां
Basti News
लालच में आए तो खाली हो जाएगा अकाउंट, बस्ती में करोड़ों की ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार
UP Politics
देश का इकलौता राज्य यूपी, दो-दो मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री, जानिए कौन-कौन?
noida airport
तैयार हो जाइए! नोएडा एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू...खरमास से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा?
Saharanpur news
world AIDS Day ! सहारनपुर में बढ़ रहा HIV का खतरा, आंकड़े चिंताजनक
gonda news
पत्नी के बिछड़ने का दर्द नहीं सह सका सफाईकर्मी… कमरे का दृश्य देख फफक पड़े परिजन!