Ayodhya News: अयोध्या में बिहार विजय का जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, ढोल-नगाड़ों के बीच मनाया गया विजय उत्सव

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत का उत्साह चरम पर दिखा. जीत के रुझानों और प्रारंभिक परिणामों को देखते हुए शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले से ही जश्न का माहौल बना लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही उनके आवास पर जुटने लगे। ढोल-नगाड़ों की थाप, फूल-मालाओं की सजावट और मिठाइयों के वितरण के साथ पूरे परिसर में उत्साह स्पष्ट नजर आया.

क्या है पूरी कहानी ?

विजय उत्सव के दौरान पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन के मॉडल को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक जनादेश भाजपा की नीतियों पर भरोसे को दर्शाता है. जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है और हम इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे.तिवारी ने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और संगठन की मजबूती को इस जीत का प्रमुख आधार बताया.

भाजपा नेताओं की बड़ी मौजूदगी से गूंजा कार्यक्रम स्थल

खब्बू तिवारी के आवास पर आयोजित इस विजय समारोह में भाजपा नेता करूणाकर पांडेय, अभिषेक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित बृजेन्द्र त्रिपाठी समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे. सभी नेताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और कहा कि यह विजय जनता के विश्वास और संगठन की एकजुटता का प्रमाण है.

कार्यकर्ताओं ने लगाए ‘योगी-मोदी जिंदाबाद’ के नारे

जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था. ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच ‘योगी-मोदी जिंदाबाद’ और ‘भाजपा जिंदाबाद’ के नारे लगातार माहौल को रोमांचित करते रहे. कई कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और विजय झंडा लहराते हुए खुशी प्रकट की.

उत्साह और विश्वास का माहौल

अयोध्या में मनाया गया यह विजय उत्सव न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की खुशी का प्रतीक रहा, बल्कि भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और जनता के समर्थन को भी मजबूती से प्रदर्शित करता है। नेताओं ने कहा कि यह जीत आने वाले समय में पार्टी को और ऊर्जा देगी तथा विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

