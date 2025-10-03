Ayodhya News: अयोध्या में बीजेपी नेता को सरेआम मारी गोली, हालत गंभीर, हिरासत में गोली चलाने वाला बिजनेस पार्टनर

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या जिले में दशहरे के दिन गुरुवार को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. अयोध्या धाम के पूर्व पार्षद आलोक सिंह को गोली मार दी गई. गंभीर अवस्था में उन्हें दशरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया. आलोक सिंह को तब गोली मारी गई, जब वह पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे थे. आलोक सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं. पुलिस ने उसके पार्टनर मोहित पांडे को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. अयोध्या पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

बीजेपी के पूर्व पार्षद और रनर प्रत्याशी आलोक सिंह को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या धाम कोतवाली क्षेत्र के राम घाट चौराहे पर पुलिस बूथ के सामने बीजेपी के पूर्व पार्षद और रनर प्रत्याशी आलोक सिंह को गोली मारी गई. पूर्व पार्षद आलोक सिंह दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए अपने कमेटी के सदस्यों के साथ दुर्गा पंडाल से राम घाट चौराहे पर पहुंचे थे, तभी डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर एक युवक ने उनको गोली मार दी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोहित पांडे नाम के युवक को वारदात के बाद हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं गोली लगने के बाद आलोक सिंह को आनन-फानन में दसरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया.

एक गोली गर्दन पर दूसरी कंधे पर

बताया जा रहा है कि एक गोली उनकी गर्दन के पास तो दूसरी गोली कंधे के मारी गई है. वहीं घटना के पीछे प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर उनके साथियों से ही विवाद सामने आया है. इसे लेकर उनके बीच कई दिनों से तनातनी चल रही थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल में जुटी है. घटना की असली वजह को तलाशा जा रहा है.

