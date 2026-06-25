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अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में तरबगंज थाना क्षेत्र के उमरी-बेलसर मार्ग पर आज बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे भाजपा महामंत्री लिखी कार से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में रगड़गंज कस्बे के प्रतिष्ठित व्यवसायी राकेश सिंह (62) की मौत हो गई. वह बाइक से अपना खेत देखने जा रहे थे तभी पीछे से आ रही भाजपा महामंत्री लिखी लखनऊ नंबर की एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
कैसे हुआ हादसा
हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया. बेलसर निवासी राकेश सिंह की रगड़गंज कस्बे में परसपुर मार्ग पर हनुमान मंदिर के सामने मशीनरी स्टोर्स की दुकान है. राकेश सिंह (पुत्र इंद्रपाल सिंह) अपनी बाइक से बेलसर-उमरी मार्ग पर स्थित अपने खेत की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एनीबेसेंट स्कूल के पास पीछे (गोंडा की तरफ) से आ रही एक बेकाबू कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे ईंट के चट्टे से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.
व्यवसायी की मौत पर परिवार में कोहराम
राकेश सिंह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे. उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र के व्यवसायियों में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक राकेश सिंह के दो बेटे राहुल सिंह और रोहित सिंह हैं, दोनों बेटे पेशे से शिक्षक हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार पर "भाजपा महामंत्री" लिखा हुआ है. हादसे के बाद चालक क्षतिग्रस्त कार को मौके पर ही छोड़कर चला गया.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचा घटना का मुआयना कर कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया गया है. आरोपी कार चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं. आरोपी की तलाश की जा रही है.