कैसे हुआ हादसा

हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया. बेलसर निवासी राकेश सिंह की रगड़गंज कस्बे में परसपुर मार्ग पर हनुमान मंदिर के सामने मशीनरी स्टोर्स की दुकान है. राकेश सिंह (पुत्र इंद्रपाल सिंह) अपनी बाइक से बेलसर-उमरी मार्ग पर स्थित अपने खेत की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एनीबेसेंट स्कूल के पास पीछे (गोंडा की तरफ) से आ रही एक बेकाबू कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे ईंट के चट्टे से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.