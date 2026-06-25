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भाजपा महामंत्री लिखी कार ने व्यवसायी को उड़ाया, अस्पताल ले जाते हुए मौत, चालक की तलाश में जुटी पुलिस

Gonda Road Accident: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे एक व्यवसायी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. भाजपा महामंत्री लिखी कार का चालक फरार बताया जा रहा है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:31 PM IST
भाजपा महामंत्री लिखी कार ने व्यवसायी को उड़ाया, अस्पताल ले जाते हुए मौत, चालक की तलाश में जुटी पुलिस
Image Credit: Zee Media BureauSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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