भ्रम फैलाया जा रहा, नियम बनाने में कोई योगदान नहीं...UGC पर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का स्टैंड साफ

BJP MP Karan Bhushan Singh: यूजीसी नियमों को लेकर चल रहे विवाद में कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:04 PM IST
BJP MP Karan Bhushan Singh: गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यूजीसी बिल को लेकर चल रहे विरोध पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि मैं उसे कमेटी का मेंबर नहीं हूं जिस कमेटी ने इस नियम को बना करके लागू किया है. 

करण भूषण सिंह ने स्पष्ट किया अपना स्टैंड
बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं उस कमेटी का इन नियमों के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं था. मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगो के साथ है और मेरी मांग है कि UGC अपने इस नियम पर पुनः विचार करते हुए जन भावना का सम्मान करे और इसमें आवश्यक सुधार लेकर आए. 

विश्वविद्यालयों को युद्ध का मैदान नहीं बनने देंगे 
इससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनुष्यता न फैलने पाए. हम अपने शिक्षण संस्थाओं को जातिगत युद्ध का केंद्र बनने नहीं दे सकते हैं. हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं. सोशल मीडिया एवं समाचार चैनल के माध्यम से मीडिया के एक धड़े द्वारा यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रहीं हैं. बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. 

प्रतीक भूषण सिंह क्या बोले?  
वहीं, भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सांसद करण भूषण सिंह के पोस्ट पर कहा कि ने स्पष्ट किया कि वे उस समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे और न ही उन्होंने कहीं हस्ताक्षर किए हैं. ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे समाज में विभाजन उत्पन्न हो. इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के मसौदों या समझौतों पर सहमति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. नेताजी द्वारा प्रदान किए गए संस्कारों पर ही वे आगे बढ़ रहे हैं. 

कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रहीं 
सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से मीडिया के एक धड़े द्वारा नए नियमों को लेकर उनके विश्वास एवं अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, बिना उनके पक्ष को जाने ऐसी अभियान चलाया जाना अत्यंत दुखदपूर्ण है. वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि संदर्भित स्टैंडिंग कमेटी, जिसके वे सदस्य हैं, का इन नियमों के निर्माण में कोई योगदान नहीं था. उनकी भावनाएं समाज के लोगों के साथ हैं और उनकी मांग है कि UGC इस नियम पर पूर्ण विचार करे तथा इसमें आवश्यक सुधार लाए, जिससे समाज में आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैले. 

UGC Act 2026

UGC
